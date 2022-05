Az Európai salakmotoros mezőny legjobbjai versenyeztek szombaton délután a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Az Eb-kvalifikációs viadal tétje a szlovéniai challenge-be jutás volt, ami majd Krskóban lesz megrendezve, a vaspapucsosoknak ehhez az első öt hely egyikét kellett megszerezniük. A torna győztese a lengyel Janusz Koledziej lett, aki remek teljesítménnyel kápráztatta el a több mint 3 ezer kilátogatót, hiszen öt futamából négyet megnyert.

Az eseményt követően Baráth Norbert főszervező, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője értékelt a Hajdú-bihari Naplónak.

– Nagyon jól sikerült kis versenyen vagyunk túl, szerencsére az égiek is velünk voltak. Nem akartam elhinni, amikor mondták, hogy város más részein esett az eső, itt nálunk pedig nem. Biztos vagyok benne, hogy fentről is segítettek bennünket, köszönöm nekik! – hálálkodott a szakember.

Minden adott volt

Már a rajtlista nyilvánosságra hozatalakor lehetett látni a nevek alapján, hogy minden esély megvan egy igazán színvonalas megmérettetésre. Ez a szurkolók nagy örömére meg is valósult. – A mezőny és minden adott volt egy kiváló versenyhez, bízom benne, hogy ezúttal is mindenki egy kellemes 2-3 órát töltött el a Gázvezeték utcán. Remélem, hogy ezt csak überelni tudjuk majd június 6-án, a világbajnoki selejtezőn – mondta.

A három héttel ezelőtti Húsvét Kupán néhány balesetnek is szemtanúi lehettünk. A szervezői gárda azonban pillanatokon belül cselekedett, biztonságba helyezték a versenyzőket, illetve a szükséges javításokat is gyorsan elvégezték a palánkon és a pályán is. Ezúttal szerencsére 1-2 műszaki meghibásodáson kívül egyetlen motorosnak sem kellett feladnia a küzdelmet. Ettől függetlenül a pálya körül dolgozók végig ugrásra készen álltak. – A rajtgépnek a gumiszalagját kicsit megsütötte a nap, ezért az lassabban emelkedett fel, de hamar elhárítottuk a hibát. Egy versenyen előfordul az ilyesmi, bárcsak mindig ennyi lenne a legnagyobb problémánk – fogalmazott Baráth Norbert.

A SpeedWolf versenyzői közül Magosi Norbert versenyzett végig, aki 2 pontot szerzett, de Kovács Roland is beugrott egy futam erejéig, amikor a lengyel Kacper Worynát kizárta a versenybíró a rajt késleltetéséért. – Rolié egy örömmotorozás volt, amit bemutatott. Látszott, hogy élvezte azt a négy kört, amit a pályán tölthetett, fülig érő szájjal hagyta el az ovált. Norbitól kicsit többre számítottam, de szerintem ő sincs megelégedve a saját maga eredményeivel – értékelt.

Újabb nagy verseny jön

Kevesebb mint egy hónap múlva, pünkösdhétfőn újabb rangos salakos viadalnak ad otthont a Perényi Pál Salakmotor Stadion. Akkor a Speedway Grand Prix-kvalifikáció egyik fordulója érkezik Debrecenbe. Baráth Norbert elmondta, hogy ugyanakkora erőbedobással készülnek arra versenyre is, és reméli, hogy legalább akkora sikere lesz, mint a mostaninak.

BA