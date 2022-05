Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Balmazújvárosi Városi Stadionban megrendezett szerdai összecsapást a megyei bajnoki címet már korábban begyűjtő hazaiak nyerték 2–1-re, ezzel duplázva az idényben. Lajos Ferenc együttese a mérkőzés nagy részében irányította a játékot, számos helyzetet dolgozott ki, ám Bákonyi Norbert, a vendégek kapusa „fogott, mint a festék”, az egyszeri újságírónál kivívva a mezőny legjobbja címet. Ám Miterkó Bencével és Bajusz Milánnal szemben ő is tehetetlen volt, és 2–0-nál úgy tűnt, eldőlt a meccs. De pont a kapus volt az, aki biztatta övéit, hogy a hátralévő szűk fél óra még sok mindenre elég, és lám, Varga Balázs szépítő találata után majdnem jött az egyenlítés is.

– Ellenfelünk a helyzetek alapján megérdemelten nyerte meg a megyei kupát, gratulálok nekik, egyben sok sikert kívánok az NB III.-as osztályozóhoz – monda sportszerűen a számos bravúrt bemutató hálóőr a Hajdú-bihari Naplónak. – Úgy vélem, kimaxoltuk a játékot, kevesen voltunk, a hazaiaknak nyolc olyan minőségi cseréjük volt, akikkel erőnlétben is fölénk nőttek, ezzel mindenképp előnyben voltak. De őszinte szívvel gratulálok a mieinknek is, mert mindenki küzdött, úgy gondolom emelt fővel jöhettünk le a pályáról. A bajnokságban kétszer is szoros meccset vívtunk egymással, tudtuk, hogy a finálé még nehezebb lesz, hiszen be kell vallani, jobb erőben vannak az újvárosi játékosok. Emiatt megpróbáltunk kontrára játszani, több-kevesebb sikerrel. Szerintem Bereczky Bence edző taktikai utasításait mindenki teljesítette, most ez ennyire volt elegendő. Ahhoz képest, ahogy elkezdtük a nyári felkészülést – létszámhiány, sok távozó, sok érkező – elégedett vagyok az idényünkkel. Ha valaki akkor azt mondja, hogy ezüstérmet akasztanak nyakunkba bajnokságban, és kijutunk az országos főtáblára a Magyar kupában, aláírtuk volna – nyilatkozta Bákonyi Norbert.