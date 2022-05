A Hajdú-Bihar megyei I. osztályban szereplő Balmazújvárosi FC a bajnokság 26. fordulójában szombaton matematikailag is bebiztosította a bajnoki címét, hiszen 2–0-s győzelmet aratott a Kaba otthonában Kerekes Bence és Tóth Gábor találataival.

Győztek a hétvégén

A balmazújvárosiak vezetőedzője, Lajos Ferenc a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozott a sikeres hétvégét követően. – A Kaba elleni összecsapáson hamar megszereztük a kétgólos előnyt, ezt követően kicsit leült a mérkőzés. A helyzetek alapján nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de nem vagyunk elégedetlenek, hiszen a Monostorpályi botlásának köszönhetően behozhatatlanná vált az előnyünk a tabellán. Így 15 egységgel vezetünk a második helyezett előtt, innen várhatjuk a hátralévő négy bajnokinkat – fogalmazott.

A tréner arról is beszélt, hogy ezzel teljesítették-e az idény előtti célkitűzésüket. – A szezon elején elvárás volt a bajnoki cím megszerzése a vezetőség és a szurkolók részéről is. Az elmúlt esztendőkben profi labdarúgás volt a városunkban, a csapat megjárta az NB II.-t és az első osztályt is, most viszont amatőr szintről kellett felépíteni és megnyerni a megyei bajnokságot. Természetesen az idény előtt aláírtam volna, hogy a hajrá előtt már nem kell izgulnunk a bajnoki címet illetően. A 15 pontos előnyünk ellenére azonban nagy versenyhelyzetre késztettek minket a vetélytársak, nem volt könnyű szezon – mondta Lajos Ferenc, aki arról is beszélt, hogy mik a terveik a jövőre nézve. – Az első és legfontosabb, hogy fejezzük be az aktuális bajnokságot, szeretnénk a hátralévő találkozókon is minél több pontot begyűjteni – nyilatkozta.

A Balmazújváros a következő fordulóban a DASE gárdáját fogadja szombaton.

A Hajdú-Bihar megyei I. osztály állása 1. Balmazújvárosi FC 26 21 3 2 88–23 66

2. Monostorpályi SE 26 15 6 5 73–30 51

3. Kabai Meteorit SE 26 15 6 5 70–31 51

4. Hajdúsámson 25 14 4 7 76–45 46

5. DEAC II. 26 13 5 8 64–35 44

6. DASE 25 13 4 8 48–40 43

7. Nyíradony VVTK 26 13 3 10 39–46 41

8. Sárrétudvari KSE 26 10 6 10 42–45 36

9. Derecskei LSE 26 9 8 9 37–43 35

10. Hajdúnánás FK 26 8 9 9 44–47 33

11. DSC-SI 26 8 5 13 56–62 29

12. Püspökladányi LE 26 8 2 16 36–82 26

13. BUSE 26 7 5 14 27–45 26

14. Hajdúböszörményi TE 26 7 4 15 33–57 25

15. Bocskai SE 26 5 5 16 44–76 20

16. Egyeki SBSE 26 2 3 21 36–106 9

