Bába Petra, a tizenhét éves debreceni lány élete eddigi legnagyobb eredményét érte el: a HBPF magyar bajnokságon, tehetségkutató sportmodell kategóriában első helyezést ért el. Mint megtudtuk, az ifjú tehetségnek már gyermekként élete részévé vált a sport: 12 évig szertornázott, majd úgy döntött, kipróbálja magát a testépítés világában. Szakál György személyi edző készítette fel a megmérettetésre, csaknem egy éve dolgoznak együtt, így a mostani siker mindkettejük számára óriási eredmény.

Szakál György, aki lassan 30 éve edz, érdeklődésünkre elmondta: 2013 óta készít fel sportolókat hasonló versenyekre. – Többen gondolják, súlyokat emelgetni, megmérettetésekre felkészülni egyszerű, ám ez koránt sincs így. Petra nagyon ügyes, jó genetikával és adottságokkal rendelkezik, bíztam a sikerében – fogalmazott. Hozzátette, a tizenhét éves lány immáron az ország legfiatalabb magyar bajnoka. Az edzőt büszkeséggel tölti el, amikor ilyen sikereket ér el a tanítványaival, ugyanis ez azt jelenti: van értelme annak, amit csinál.

Forrás: Czinege Melinda

Bába Petra ma már nem tudná elképzelni az életét testmozgás nélkül. Évekkel ezelőtt még a tornászvilágban ismerhették a nevét, most pedig a közelmúltban magyar bajnok lett. Ez számára is hatalmas öröm, s még inkább megerősítette abban, jó helyen van. – Egyszerűen imádok versenyezni. Maximalista embernek vallom magam, aki soha nem adja fel – fogalmazott a Napló kérdésére az újdonsült bajnok.

A sok lemondás értelmet nyer

Kíváncsiak voltunk arra is, miképpen végzi edzéseit. – Minden egyes napomat kardióedzéssel kezdem, természetesen éhgyomorral. Egy héten öt súlyzós edzésen veszek részt, viszont a pihenést is fontosnak tartom – jegyezte meg. Hozzátette, iskola mellett nincs könnyű dolga, ezért is jó érzés számára, hogy a családja támogatja. Kiemelte, egyik sem mehet a másik rovására. Ilyen fiatalon sok mindenről le kell mondania, de úgy érzi, megéri. Január óta nem jár el bulizni, tanulással és sporttal tölti az idejét. Tudja, ha kitartó és elég ügyes, akkor semmi nem állhat az útjába. Úgy véli, mindig lehet jobb az ember, és ez lebeg a szeme előtt: küzdeni, amíg csak bír.

Forrás: Czinege Melinda

Bába Petrát teljesen beszippantotta a sport világa; úgy érzi, a jövőben is ezzel szeretne foglalkozni. Elengedhetetlennek tartja a tanulást, mindemellett felnőttként is olyan pályán szeretne tevékenykedni, amit szeret. Számára az a fontos: ha tíz év múlva felteszik neki a kérdést, hogy szereti-e a munkáját, akkor ő gondolkodás nélkül a következőt válaszolja: Igen, ez az életem!

NE