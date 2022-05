Az idény előtt célul kitűzött duplázás egyik felét már teljesítette a Debreceni Egyetem női futsalcsapata. Ahogy arról már beszámoltunk, a fekete-fehérek vasárnap 1–0-ra legyőzték a Tolna-Mözs gárdáját a Kecskeméten rendezett Magyar Kupa döntőjében. Előtte a szombati elődöntőben amolyan bajnoki finálé-érzése lehetett a gárdának, hiszen azzal a Budaörssel találkozott a DEAC, amellyel a bajnoki aranyért is küzdenek az egyetemisták. Szerencsére ezúttal is a hajdúságiak bizonyultak jobbnak, Quirikó Vivien tanítványai egy 5–1-es sikerrel biztosították a helyüket a döntőben.

– Sorozatban már a harmadik hétvégén csaptunk össze a budaörsiekkel, így tudtuk, hogy mire számíthatunk – elevenítette fel a Hajdú-bihari Naplónak Quirikó Vivien. – Ahogy sejtettük, a nagypályás mérkőzések miatt több hiányzója is volt a Pest-megyei gárdának, így nem teljes kerettel álltak ki ellenünk. Kértem a játékosoktól, hogy ez semmiképp nem befolyásolja őket, és maximális figyelemmel álljunk az összecsapáshoz. Nem indult könnyen az elődöntő, az első félidőben érezhetően domináltunk, de azért a Budaörs is eljutott helyzetekig. A vezetésünk tudatában kissé álmosan kezdtük a második játékrészt, egalizáltak is az ellenfél. Miután megszereztük a második, majd rá gyorsan a harmadik gólunkat, akkor úgy láttam megnyugodtunk, felszabadultabban játszottunk, így nagy arányban sikerült győznünk. Fontos volt, hogy egy ilyen magabiztos győzelemmel hangolódjunk a fináléra. Egyrészt a játékosok önbizalma miatt, másrészt az eredmény alakulása okán a szünetet követően jobban tudtam forgatni a csapatot, így mindenki lehetőséget kapott. Ez a regeneráció szempontjából volt nagy jelentőségű, hiszen a meghatározó játékosaink pihentebben léphettek pályára vasárnap a Tolna-Mözs ellen – mondta el a vezetőedző.

A tolnaiak elleni döntő első húsz percében ráerőltette akaratát ellenfelére a DEAC, ám a térfélcserét követően feljöttek a dunántúliak. Szerencsére túllendültek a nehéz perióduson a cívisvárosiak, és Nagy Anikó révén megszerezték a lélektanilag oly fontos vezetést, amely – mint később kiderült – a mérkőzés győztes gólját jelentette.

– Láttam a lányokon, egy kis feszültséget gerjesztett bennük, hogy előzetesen minket kiáltottak ki esélyesnek. Azt kértem tőlük élvezzék ki, hogy ott vagyunk a döntőben, és próbáljanak felszabadultan játszani, hisz csak így képesek a tudásuk legjavát nyújtani. A gólunk után elsősorban a védekezésre koncentráltuk, számítottunk is rá, hogy hátrányban az ellenfél előveszi a vészkapus játékot. Az utolsó percekben így is történt, de szerencsére sikerült kivédekeznünk. A csapatmunka eredménye ez a siker, annak külön örülök, hogy a döntőben is tudtam játéklehetőséget adni mindenkinek – nyilatkozta a Quirikó Vivien.

A futsalosok hétfőre pihenőt kaptak, ám aztán újra az edzésé lesz a főszerep, hiszen vasárnap 17 órától hazai pályán következik a Budaörs elleni bajnoki döntő harmadik mérkőzése. Amennyiben győznek a debreceniek, megvalósulnak a duplázásról szőtt álmok.

MSZ