All Stars Röplabdagála is várja a látogatókat május 28-án, szombaton a hortobágyi falunapon. – Mivel településünk mindig is jeleskedett a röplabda sportágában, így szeretnénk, ha ez a program hagyománnyá válhatna a falunapon – írta a közösségi oldalán Jakab Ádám polgármester. A programra nemtől kortól függetlenül lehetőség van jelentkezni a [email protected] e-mail-címen május 25-ig. A szervezők négy- vagy hatfős csapatok jelentkezését várják.

HBN