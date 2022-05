Nem csak a pályán, azon kívül is lehet halmozni a sportélményeket, ha az ember megtalálja a módját. Nyitrai Daniella, a DVSC egykori, a DEAC jelenlegi sajtóreferense a magyar sport napja alkalmából a média oldaláról mesélt lapunknak a sport szépségeiről.

Nyitrai Daniella mára a DEAC-ot erősíti | Forrás: Nyitrai Daniella-archív

– A sport gyerekkorom óta meghatározó szerepet tölt be az életemben, annak ellenére is, hogy versenyszerűen soha nem űztem. Egyszerűen ilyennek születtem, már egész kicsi koromban a tévé elé szegezett egy-egy nagyobb esemény. Különösen az olimpia idején égtem lázban, képes voltam hajnalban felkelni, hogy élőben lássam a döntőket, az sem számított, hogy másnap iskola vagy munka van.

Mind a mai napig magával ragad a miliő, a küzdelem, a kitartás.

Csodálattal tekintek a bajnokokra, ahogy ott állnak a dobogó legmagasabb fokán, és nekik szól a himnusz. Felemelő érzés lehet a hazádnak dicsőséget szerezni, és tudni azt, hogy ott abban a pillanatban a világon valamiben te vagy a legjobb – mondta.

Piros-fehér

Mivel a DVSC-nél a legnagyobb sikerek idején töltött el 17 évet, Nyitrai Daniella úgy fogalmazott, átélt egy-két csodát. – Az egyik ilyen a Levszki Szófia elleni Bajnokok Ligája-playoff volt. Már kint előnyt szereztünk, majd itthon a Puskás Ferenc Stadionban játszott mérkőzésre az ország minden tájáról érkeztek szurkolók. Vágytak a sikerre, hiszen akkor már jó ideje nem volt nagy örömökben részük a hazai futballt illetően. A Loki akkor a magyar nemzetet is képviselte. A meccs jól alakult, csodálatos volt az atmoszféra, ahogy a közel 35 ezer szurkoló ünnepelt. Az első csoportmeccset Liverpoolban játszottuk, és emlékszem, annyira a munkámra koncentráltam – hiszen a honlapot egyedül vittem, és a lehető legtöbbet akartam nyújtani, mert hatalmas figyelem irányult ránk –, hogy fel sem fogtam, hová utazunk. Már az Anfield Stadionban voltunk, de még mindig nem jött a katarzis.

Amikor azonban a szurkolók elkezdték énekelni a You’ll Never Walk Alone-t, majd elhangzott a Bajnokok Ligája-himnusz, feltörtek bennem az érzelmek.

Azóta sok minden változott, de ezek olyan élmények, amelyeket soha senki nem vehet el tőlünk – hangsúlyozta a szakember, aki 2019 decemberétől a DEAC-nál folytatta tevékenységét.

Fekete-fehér

– Nehéz, érzelmileg megterhelő lépés volt. Akkor még persze nem tudtam: életem legjobb döntését hoztam meg. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a DVSC-nél a klub legsikeresebb időszakában dolgoztam, most pedig a Debreceni Egyetem sportegyesületénél is hasonlóban van részem, hiszen több csapat is sporttörténelmi eredményeket ért el az elmúlt időszakban. A klub folyamatosan fejlődik, válogatott és olimpikon sportolóik is vannak már. Kiváló a közeg, az itt dolgozók, a vezetők szívből szeretik a DEAC-ot, nem véletlen a sikeres működés.

Nyitrai Daniella háláját fejezte ki, hogy a sport révén rengeteg embert ismerhetett meg, és sok barátot szerzett.

Nekem a munkám a szenvedélyem, hálás vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek

– összegezte.

PSZ