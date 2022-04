A város napja alkalmából beszélt Debrecenről Varga József és Ferenczi János, a Loki két debreceni születésű futballistája. Varga József kiemelte, hogy ezer szállal kötődik a városhoz, hiszen ide járt gimnáziumba, itt lett belőle felnőtt és vált labdarúgóvá. A válogatott középpályás elmondta, hogy mindig is szeretetet kapott a civisvárostól, amit a pályán próbál meghálálni. Ferenczi Jánost is minden Debrecenhez köti, hiszen ő is itt született, nőtt fel, és a családja is itt él. A Loki bal lábas focistája szeret kikapcsolódni és kirándulni a városban, legszebbnek a Nagyerdő környékét tartja.