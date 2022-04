A DVSC labdarúgócsapata számos tehetséges futballistát nevelt ki az elmúlt évtizedekben, akik nemcsak a gárda, hanem a magyar futball életében is meghatározó szerepet töltöttek és töltenek be. A Napló összeállította a Loki legjobb saját nevelésű álom 11-ét, amelyet csak olyan játékosok alkotnak, akik megfordultak a klub utánpótlásában, és 2000 után legalább egyszer pályára léptek a felnőtt gárdában. Fontos szempont még, hogy nemcsak a Debrecenben kimagasló teljesítményt nyújtott játékosok fértek be, hanem olyanok is, akik eligazolásukat követően futottak be eredményes pályafutást.

A névsor a kapus pozíciójával indul, Balogh János védi a Loki ketrecét. Ez az egyik olyan poszt, ahol nem sok kérdőjel merülhetett fel, hiszen az utóbbi időben egyetlen debreceni hálóőrről sem mondható el, hogy bemutatkozott a nemzeti csapatban, megállta a helyét külföldön, és egyenletes, jó teljesítményt nyújtott hosszútávon. Balogh 1999-2009 között erősítette a cívisvárosiak keretét, visszavonulását követően pedig a Debreceni Labdarúgó Akadémián dolgozik azért, hogy több hozzá hasonló hálóőr kerüljön ki az utánpótlásból. Az ő cseréje is elég egyértelmű volt, hiszen a Skóciát is megjárt futballista mellett Verpecz István tudott egyedüliként megragadni a DVSC kapujában huzamosabb ideig.

A jobbhátvéd poszt nem az a szerepkör, ahol számtalan tehetséges játékosa lenne még az egész magyar futballnak együttvéve sem, de ehhez képest a vasutasok utánpótlásából két hasonló kvalitású labdarúgó is kikerült az utóbbi időben, Bernáth Csaba és Bodnár László. A kezdőcsapatban Bernáth kapott helyet, aki 300 meccsen lépett pályára piros-fehérben, ezzel harmadik a hajdúságiak NB I.-es örökrangsorában. Bodnár összesen öt esztendőn keresztül erősítette a debreceniek gárdáját, több mint 60 meccséből talán mindenki számára a 2009-as Bajnokok Ligája-rájátszásában a bolgár Levszki Szófiának lőtt bombája ugrik be elsőként.

A két középső védő pozíciójába Máté Péter és Kinyik Ákos került. Máté több mint tizenöt éven át tartozott a debreceniek kötelékébe, közel 140 meccsen szerepelt, amely alatt még tíz gólt is berámolt az ellenfelek kapujába. Kinyik 2017-ben debütált a felnőtt alakulatban, és kulcsszerepe volt a 2019-es bronzérmes csapatban, amely remekül védekezett az egész idényben. A labdarúgó 2021-ben távozott, azóta Pakson futballozik. Az ő cseréik Plókai Attila és ifj. Szatmári Csaba. Előbbi kétszer fordult meg a cívisvárosban 1986 és 1991, valamint 2001-2002 között, ám az ő karrierében inkább a Honvéd volt a meghatározó klub, a fővárosiaktól kapott meghívót a nemzeti csapatba is. Viszont nem elhanyagolható, hogy a hajdúságiaknál is több mint száz meccs szerepel a neve mellett. A fiatalabb Szatmári 2014-ben mutatkozott be a Lokiban, és a közel száz meccséből a 2018/2019-es szezonban játszottak emelkednek ki, amikor ős is alapembere volt a bronzérmet szerző együttesnek.

A baloldali védő posztja nem lehetett kérdés, hiszen Korhut Mihály igazi stabilitást hozott a piros-fehérek hátsó alakzatába, nem mellesleg közel kétszáz alkalommal ölthette már magára a DVSC szerelését. A néhány évet Izraelben és Görögországban légióskodó védő 2016-ban hagyta el a Vasutasokat, majd 2020-ban tért vissza. A válogatottban többször is remek teljesítményt nyújtó hátvéd 2016-ban az Eb-n Portugália ellen is pályára léphetett. Korhut cseréje pedig az idősebb Szatmári Csaba, aki több mint tíz éven át erősítette a Lokit, ezalatt közel 300 alkalommal lépett pályára, amellyel negyedik a klub NB I.-es szereplési örökrangsorában.

A középpálya közepére két jelenleg is a DVSC kötelékébe tartozó személy került be, Varga József és Tőzsér Dániel. Varga kétszáz mérkőzés felett jár a Lokiban, illetve a cívisvárosból 23 alkalommal kapott meghívót a válogatottba. Tőzsér nevéhez nem fűződik ennyi debreceni meccs, de olyan nemzetközi karriert futott be, ami miatt egyértelműen helye van a kezdőcsapatban a jelenlegi sportigazgatónak. A cserepadon a nemzeti együttesben is bemutatkozott Madar Csaba és Böőr Zoltán vár bevetésre. Előbbi futballista szintén a gárda egyik motorja volt éveken át, több mint 150 alkalommal lépett pályára a Vasutasoknál. Utóbbi labdarúgó egy évtizeden át volt a klub játékosa, ezalatt még a válogatottban is eredményes volt San Marino ellen.

A balszélső talán a legegyértelműbb pozíció a csapatban. A 108-szoros magyar válogatott Dzsudzsák Balázs nemzetközi és debreceni szinten is meghatározó karriert futott be, így ebben a gárdában is ő viselné a kapitányi karszalagot, csakúgy mint a DVSC-ben. Dzsudzsák cseréje Ferenczi János lesz, aki már több mint 230 meccsen húzta magára a hajdúságiak mezét, ezalatt 14 szebbnél szebb góllal örvendeztette meg a publikumot. A ballábas futballista ráadásul a válogatottban is bemutatkozhatott már Montenegró ellen 2019-ben. A sokoldalú futballista annak idején még szélsőként mutatkozott be az együttesben, de az utóbbi években már többnyire balhátvédként kap lehetőséget.

A csatár mögötti szerepkörben Sándor Tamásnak van helye, ő jelenleg a DEAC-ot irányítja az NB III. Keleti csoportjában, és jó esélyeik vannak az éremszerzésre. Sándor vezeti a cívisvárosi gárdánál az első osztályú gólszerzők örökranglistáját 88 találattal, amelyet 275 összecsapáson ért el. Igazi közönségkedvencről van szó, nem véletlenül választották meg a szurkolók nemrég a klub történelmének legjobb játékosának. Az egyetemisták mestere mögött Bódi Ádám a csere, aki Sándorhoz hasonlóan jó néhányszor viselhette a csapatkapitányi karszalagot és 250 mérkőzéssel jelenleg a nyolcadik a Lokiban pályára lépett első osztályú játékosok örökrangsorában.

Legenda legendát követ a csapatban, a jobbszélső posztja Dombi Tiboré. A 437 első osztályú bajnokin szerepelt játékos 31 gólt termelt ez idő alatt a hajdúságiaknál. Dombi gyorsaságával és dinamikájával nem sokan versenyezhettek a listánkon, de azért a cserepadon ott ül Varga Kevin, aki szintén nincs híján ezen képességeknek. Az utóbbi évek egyetlen stabil, debreceni válogatott labdarúgója jelenleg a török élvonalban szerepelő Kasimpasa együttesének az igazolt játékosa, de most a svájci Young Boys-nál szerepel kölcsönben. A „Bombázó” becenévre is hallgató Dombi pedig Joan Carrillo munkáját segíti a felnőtt gárdánál.

Egy eredményes csatár minden csapatba kell, a legjobb DVSC-nevelések alakulatánál pedig Tisza Tibor a gólfelelős, akinek újpesti időszaka sikerült legjobban pályafutása során. De azért nem elhanyagolható, hogy debreceni korszakában is 15 alkalommal megzörgette az ellenfelek hálóját. Tisza jelenleg is a helyi labdarúgásért dolgozik, saját tehetséggondozót alapított Debrecenben. A támadó poszton lévő csere Balogh Norbert, aki fiatalon hagyta el a cívisvárost, ám Olaszországban nem találta meg számításait, jelenleg pedig a Honvéd futballistája, de kölcsönben a szlovák dunaszerdahelyieket erősíti.

Ez az együttes bármennyire is jó nevekből áll, szüksége van vezetőedzőre. A kispadon helyet foglaló személy pedig Herczeg András. A szakember a klub történelmébe bevéste magát, elég csak megemlíteni a 2009/2010-es szezont, amikor megjárta a Bajnokok Ligáját, majd következő évben az Európa-ligát. Emellett mindent megnyert hazai szinten, amit csak lehetett. A mester jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémiájának elnöki posztját tölti be.

Vélhetően ez a bombaerős keret a jelenlegi kiírásban is a bajnoki címért küzdene, panaszra azonban most sem lehet ok, hiszen napjainkban is sok tehetséges fiatal debreceni futballista tartozik a Loki kötelékébe. Remélhetőleg rájuk is hasonlóan eredményes pályafutás vár, mint a listánkon szereplőkre.

Arany Balázs