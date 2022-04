Az idei első salakmotorversenyre került sor pénteken délután a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A Húsvét Kupán 11 nemzet 16 versenyzője vett részt, és a kilátogató 3 ezer szurkoló fantasztikus hangulatot varázsolt a lelátókra. A versenyt a lengyel Jakub Jamróg nyerte, aki új pályacsúcsot állított fel a viadal során, a dobogón a szlovén Nick Skorja és a lett Oleg Mihailov követte őt.

A viadal után a szervező SpeedWolf Debrecen ügyvezetője, Baráth Norbert értékelt a Hajdú-bihari Naplónak.

– Ezt a tornát a közelgő Eb- és vb-selejtezők főpróbájának szántuk szervezés, rendezés és mindenféle szempontból. Az biztos, hogy nem unatkoztunk, de azt mondhatom, hogy jól sült el, szerintem a közönség is jól szórakozott – fogalmazott. A szervezői gárda kritikus helyzetekben is helyt kellett, hogy álljon, hiszen két alkalommal is bukás miatt szakították félbe a futamot. – Tihanyi Sándor irányításával rendkívül jó minőségi pálya állt rendelkezésére a motorosoknak, akik így óriási tempót mentek. Az ilyen nagy sebességnél bekövetkező baleseteknél bizonyosodik be, hogy mekkora szükség volt az új légpalánk-rendszerre, amit 2020-ban telepítettünk. Ha ez nincs, akkor valószínű, hogy nem lett volna elég a mentősök által nyújtott ellátás – mondta, majd megemlítette, hogy a palánk gyors helyreállítását is gyakorolhatta a csapat.

Mindent megtesznek a biztonságért

A szakember elárulta, hogy szigorú szabályok érvényesek az autó- és motorsportrendezvényekre. Kizárólag az Országos Mentőszolgálat teljesíthet szolgálatot orvossal és mentőtiszttel a helyszínen. A SpeedWolf szervezői mindig ezeknek megfelelően rendelik a szolgáltatásokat, hogy minél nagyobb biztonságban tudhassák a versenyeken résztvevő salakosokat.

Baráth Norbert szerint kiváló mezőnyt sikerült összeverbuválniuk, kiemelte a német Celina Liebmannt, aki az első női versenyző volt a Gázvezeték utcai ovál történetében.

A salakos hölgyet a publikum is hamar a szívébe fogadta, a futamait letudva már igazi közönségkedvencként adott interjút a helyi szpíkernek, és elmondta, hogy mindenképp szeretne még visszatérni Debrecenbe. A SpeedWolf ügyvezetője a hazai vaspapucsosok produkciójával azonban nem volt megelégedve. – El kell gondolkozniuk, hogy komolyabban akarják-e venni a motorozást. Egy jó kis középmezőny volt itt, de nem a világ elitje, és még hozzájuk is van hova felzárkózni, hogy labdába tudjanak rúgni. Az Eb- és vb-selejtezőkön egy-egy debreceni versenyző indulhat, össze kell szednie magát annak, aki rajthoz áll majd – hangsúlyozta.

Az ifjúság is a pályán volt

A futamokat – mint már korábban két alkalommal – ezúttal is a kicsik futóbiciklis versenye előzte meg. A legcukibb viadalon mintegy 20-25 óvodáskorú bátor vállalkozó vett részt, egy egész kört megtéve az oválon. A futamok között pedig ifjú tehetségek szórakoztatták a nagyérdeműt, Lovas Zoltán és a szlovén Sven Cerjak 250 köbcentis motorok nyergében küzdöttek egymás ellen, míg Stefáni Patrik egy 500-as versenygéppel körözött.

A már említett Európa-bajnoki és világbajnoki selejtezők kapcsán Baráth Norbert elmondta, hogy a Húsvét Kupától eltérően nem nekik kell összeszedni a versenyzőket, hanem az országok szövetségei nevezik be a motorosokat a megadott kvóták alapján.

– Ebben a tekintetben sokkal könnyebb dolga van a rendezőknek, mert nem kell azon idegeskedni, hogy eljön-e mindenki, vagy sem. Így teljes mértékben a viadal körüli teendőkre fókuszálhatunk, hogy a stadionban is a lehető legjobb körülmények várják az indulókat – avatott be a részletekbe.

A salakmotor szerelmeseinek szerencsére nem kell nagyon sokat várniuk a következő viadalra, hiszen május 7-én jön az Eb-selejtező a Perényi Pál Salakmotor Stadionba.

Bakos Attila