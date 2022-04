A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

Verhető a Fehérvár

A Debreceni VSC az előző fordulóban Kisvárdán szenvedett vereséget, a hazaiak a Deslandes vétlen kezezéséért megadott büntetőt értékesítve nyertek 1–0-ra. – Szerintem 50-50 százalékosan volt megadható is, meg nem is. Ettől függetlenül, ha nem is volt olyan acélos a Várda, de látszott, hogy előrébb tartanak a Lokinál. Kicsit bátortalannak éreztem a csapatot, de egy dobogóért küzdő gárda ellen ki lehet kapni – mondta Bernáth Csaba. – Szerencsére a Fehérvár ellen már nem leszünk győzelmi kényszerben, ezért remélem, hogy könnyed, felszabadult játékot láthatunk majd egy jelen állapotában verhető riválissal szemben. A lényeg, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak a fiúk, hogy a kilátogatók a végén megtapsolhassák őket az eredménytől függetlenül – fogalmazta meg reményeit.

Szebeni István szerint az előző forduló kedvező eredményei miatt a DVSC-nek akár egy döntetlen is elég lehet, de nem elégedne meg ennyivel. – Verjük meg a Vidit, aztán a hátralévő találkozókon tényleg nyugodtan lehet majd futballozni. A Fehérvár egyébként sem a szívem csücske, úgyhogy már csak ezért is nagyon szurkolok a Loki győzelmének – mondta, majd kitért a két kieső helyen álló együttesre. – Az előző találkozókon lett volna még esélyük fentebb kapaszkodni, de az MTK kikapott a Kövesdtől, és a Gyirmót sem tudta megverni a közvetlen rivális Honvédot, így szerintem az ő sorsuk már eldőlt – vélekedett a televíziós szakember.

Bakos Attila