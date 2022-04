Sándor Tamást nem kell bemutatni egyetlen Loki-szurkolónak sem, a 11-szeres válogatott támadó négyszeres magyar bajnok (2005, 2006, 2007, 2009), egyszeres kupagyőztes (2009) és háromszoros magyar szuperkupagyőztes a piros-fehérekkel. Egyszer elnyerte Az Év Magyar Labdarúgója címet, és kétszer (2004, 2006) megkapta a Zilahi-díjat is. A DVSC alapításának 120. évéhez kapcsolódó szavazáson a szurkolók megválasztották a klub története legjobb játékosának. Ennek apropóján készített vele interjút a Hajdú-bihari Napló; Tobe és a szerző ismeretségük okán tegeződtek.



Hol foglal helyet ez a díj a polcodon?



Nem tudok és nem is szeretek különbséget tenni a díjak között, mert mindegyiknél jó volt megélni azokat a pillanatokat, sikereket, amikért kaptam. Nagyon örülök, hogy tősgyökeres debreceniként ennyien szavaztak rám, büszkén fogok rá visszagondolni mindig. Sosem gondoltam magam a futball nagy zsenijének, és nem is voltam az, de azért szerencsére nem kerültek el a sikerek a pályafutásom alatt.

Voltam az év játékosa, nyertem Zilahi-díjat, amelyek egy adott szezonra szóltak, a mostani elismerés pedig az egész történelmét öleli fel a Lokinak, egyfajta megkoronázása a játékos-pályafutásomnak.

Az elmúlt 120 év alatt rengeteg kiváló futballista húzta magára a DVSC mezét, a szavazók közül a fiatalok valószínűleg az én generációmra emlékeztek, a régebbi labdarúgókat már nem láthatták játszani, ami befolyásolhatta a szavazás végeredményét.



Mikor kezdtél focizni, és miért?



Abban az időben talán 10 évesen lehetett először elmenni egy válogatóra a Debrecenhez, de előtte voltak már iskolák közötti bajnokságok. A később sokáig a Hajdú-bihari Naplónál dolgozó Égerházi Péter akkor tesitanár volt a Dózsa György Általános Iskolában, így ő edzette a kis csapatunkat. Azt hiszem, döntőt játszottunk a DMVSC-kupában, de megnyerni nem sikerült. Ott figyeltek fel rám a Lokinál, és amikor bekerültem a klubhoz, Gócs Lajos volt az első edzőm, aztán nagyon sokáig pedig Sidó Csaba.



Igen fiatalon bemutatkozhattál a nagycsapatban.



Emlékszem, gyermekként mekkora boldogság volt, ha felvehettünk egy mezt. Igaz, alul csak egy tornanadrág volt rajtunk, de felül mez, rajta számmal és címerrel. Olyan tizenhárom éves korunktól már az utánpótlás-válogatott edzőinek is a látókörébe kerültem többedmagammal, nagy szó volt, hogy Budapestről eljött minket megnézni Ziegler János, Piski Elemér vagy éppen Ubrankovics Mihály. Ahogy lépdeltünk feljebb a ranglétrán, egy idő után már természetesen az volt a cél, hogy odakerüljünk a nagycsapathoz, és egyszer, majd talán valamikor bemutatkozhassunk az NB I.-ben. Ez nekem szerencsére korán sikerült, még nem voltam 17 éves, amikor Nagykaposi Elemér 1991 júniusában a Videoton elleni hazai bajnokin kezdőként szavazott nekem bizalmat.

A Vágóhíd utcán nyertünk 3–0-ra, olyanok játszottak abban az együttesben, mint Horváth Béla, Mező József, Nagy Lajos, Balogh József, Plókai Attila, Vancsa Miklós vagy éppen Viktor Gracsov. Hú, micsoda nevek, így visszagondolva.

Amikor kiestünk az NB II.-be, és eligazoltak a legjobbak, akkor már ránk, fiatalokra is jobban számítottak, ami azért nyomást jelentett. Elsőre nem is sikerült visszakerülnünk, de egy évvel később ismét az élvonalban voltunk. Ott ismét lekerült rólunk a teher, mert akkor szinte mindenki azt gondolta, ugyanolyan liftezés lesz az NB I. és az NB II. között, mint pár évvel azelőtt, de végül ott ragadtunk az élvonalban, bronzérmet is tudtunk szerezni. Jöttek az eredmények, a szurkolók, és szinte minden hazai meccsen telt ház fogadott minket, már a melegítésre megtelt az Oláh Gábor utcai stadion.

Sándor Tamás büszke arra, hogy a szurkolók őt választották a legjobbnak | Forrás: Napló-archív

A külföldi karrier is megadatott számodra. Miként élted meg azt az időszakot?



A Torinónál sajnos kényszerhelyzetbe kerültem az idegenlégiós-szabály miatt, ugyanis az olasz másod­osztályban egyetlen külföldi szerepelhetett a csapatban. Ezután a török Gençlerbirliğihez kerültem, majd a Beitar Jeruzsálemhez, ahol négy szép idényt töltöttem. Bajnokságot ugyan nem sikerült nyerni, de szerettek a szurkolók. Még mostanában is, ha valami kikerül rólam az internetre, írnak, üzennek, vagy videófelvételeket küldenek az akkori mérkőzésekről.



Mi igaz abból a szurkolói mende­mondából, hogy a végén a Beitarnál már egy olyan szerződéstervezetet tettek eléd, ahol csak be kellett volna írnod a fizetésed a megfelelő rubrikába?



Ez azért nem egészen így történt. Kezdjük ott: annak idején felhívtak a DVSC-től Izraelben, hogy küldjek már haza egy videókazettát a meccseimről, mert szeretnék megnézni, aztán meg beszélni arról, miként tudnék visszatérni a cívisvárosba. Kicsit meglepődtem azon, hogy el kellene postáznom egy kazettát a játékomról, végül nem is küldtem, mert utána arról volt szó, eljönnek a Lokitól megnézni egy bajnokinkat. Ám aztán ahogy a kazettából, abból sem lett semmi. Közben véget ért az izraeli bajnokság, és hazajöttem pihenni. Ahogy már azt korábban is mondtam, beszéltem Kicsivel, azaz Dombi Tibivel is, hogy neki mikor jár le a szerződése. Játékosként talán a legjobb korban voltunk, így nem ellötyögni akartunk itthon, hanem valami nagyot alkotni a Debrecennel. Szerencsére ez találkozott Szima Gábornak, a Loki akkori elnökének elképzelésével is, így ismét megcsörrent a telefonom, és komolyra fordultak a dolgok. Beszéltünk kétszer-háromszor, és meg is egyeztünk. Azt tudni kell, hogy a Beitar rossz anyagi helyzetbe került, nekem is tartozott a klub.

Szerették volna, ha továbbra is ott játszom, én pedig elmondtam, hogy van máshonnan is ajánlatom, és ahhoz, hogy komolyan szóba kerülhessen a hosszabbítás, előbb rendezzék az anyagiakat. Lehet, hogy ezt elsőre nem vették teljesen komolyan, ám később kifizettek, de akkorra már eldöntöttem, hogy hazaigazolok. Ezt jeleztem is az izraelieknek, s ők azt mondták, oké, ám később valaki felhívta a DVSC-t a klubtól, hogy én szerződést hosszabbítottam, szóval azért megpróbáltak trükközni még egyet.

Miben volt más az a Sándor Tamás, aki visszatért Debrecenbe, ahhoz képest, aki elment?



Azért külföldön sok mindenre rádöbben az ember. Az itthoni első korszakomban leginkább gólt vagy gólpasszokat vártak tőlem, meg azt, hogy időnként vigyek valami látványt bele a meccsbe, de védekezésről, visszafutásról, agresszivitásról nem nagyon lehetett abban az időszakban beszélni. Ezeket külföldön kellett beépítenem a játékomba, mert ott alapkövetelmény volt. Talán az a legpontosabb válasz, ha azt mondom, egy elkényeztetett Sándor Tamás ment ki külföldre, és egy érettebb, profibb jött vissza.



Melyik bajnoki cím számodra a legkedvesebb?



Ezeket ugyanúgy nem szoktam rangsorolni, ahogy az egyéni díjakat sem. Nyertünk aranyat a másodosztályban, ami számomra a maga nemében ugyanolyan szép emlék, mint az élvonalbeli sikerek. Persze, a legelső NB I.-es bajnoki cím nagyon emlékezetes, de nekem mindig az épp aktuális volt a legszebb. Az elsőnél hatalmas volt az öröm, együtt ünnepeltünk több tízezer szurkolóval a főtéren, de aztán már arról beszéltünk az öltözőben, hogy de jó lenne duplázni, majd amikor sikerült, triplázni, ezek mindig pluszmotivációt adtak a következő idényre. Ha már kedves emlék, a korábbi kiváló Loki-csatár, Komlóssy Imre bácsi az első vagy a második bajnoki címünk után nekem adott egy füzetecskét, amiben a DVSC meccseiről voltak adatok: eredmény, gólszerzők, nézők és feljegyzések az adott összecsapásról. Ezt máig kincsként őrzöm, mert nekem sokat jelentett, hogy egy ilyen debreceni legenda megtisztelt ezzel. Sajnos nem adatott meg, hogy Imre bácsit lássam játszani, mert abból az időszakból túl sok felvétel nem maradt fönn, de a nagy öregek elmondása alapján remek támadó volt. Ő az egyike annak a három játékosnak, aki a Loki mezében egy idényben eljutott 20 gólig a bajnokságban, rajta kívül ez csak Adamo Coulibalynak és nekem adatott meg.

Jó barátságban volt a labdával | Forrás: Nemzeti Sport-archív



Össze tudsz-e állítani egy Sándor Tamás-féle Loki-álomtizenegyet?



Eddig bármikor ha ez szóba került, szerintem mindig más összetételű csapatot mondtam, mert szerencsére annyi remek futballistával játszhattam együtt a Lokiban, hogy legalább két együttest is össze lehetne rakni belőlük. Remélem, nem bántok meg majd senkit, de olyan labdarúgókat nevezek meg a kezdőben, akikkel aránylag sokat játszottam, így a Horváth – Bernáth, Komlósi, Gojan, Szatmári – Dombi, Sándor T., Habi, Böőr – Kerekes, Bogdanovics tizenegyet jelölöm meg. Horváth Béla és Mező József egyaránt kiváló kapusok voltak, de előbbit állítom a gólvonal elé. Bernáth Csabit azért választottam, mert debreceni, ő érteni fogja. Komlósi Ádámmal szerettem együtt játszani, mert látta a futballt a pályán, és emellett a keménységért sem ment szomszédba, ha arról volt szó. A másik középső védő legyen Liviu Gojan, aki a pályán és azon kívül is nagyon intelligens volt. Balhátvédnek Szatmári Csabát mondanám, akivel gyermekkorromtól együtt játszottunk. A jobb oldalon a szélvészgyors Dombi Tibit, középen Habi Ronaldot, aki eszméletlen, mennyit dolgozott egy meccsen. Bal szélre Böőr Zolit választom, a technikája, lendülete sokat segített nekünk, előre pedig a Kerekes Zsombi – Igor Bogdanovics duót, akik remekül kiegészítették egymást, és termelték a gólokat. A meccs­keretbe pedig fel lehetne sorolni számos kiválóságot: Mező József, Pető Zoltán, Sándor Csaba, Madar Csaba, Halmosi Péter, Viktor Gracsov vagy éppen Nicolae Ilea.



Annak idején kerestek bennetek más NB I.-es klubok? A Loki-­drukkerek mindig az FTC-ről suttogtak.



Havasi Mihály, a Ferencváros akkori menedzsere valóban keresett minket, hogy szeretne velünk beszélni. Kíváncsiak voltunk, miként is zajlik egy ilyen tárgyalás, így elmentünk, meghallgattuk, amit mondtak, de nekem nem fordult meg komolyan a fejemben, hogy a zöld-fehérekhez igazoljak.



Mennyire más az edző Sándor Tamás, mint a játékos volt?



Talán higgadtabb is, bár időnként még mindig nehezen viselem a csapatomat ért igazságtalanságot, és valószínűleg sosem fogom tudni ezt levetkőzni majd. Minden mérkőzést úgy élek meg, hogy abból mindig a legtöbbet kell kihozni. Szeretem azt látni a csapatomon, hogy fejlődik, tehát ha esetleg nem is vagyunk eredményesek, akkor is fontos, hogy a gárda mindig előrelépjen. Én még csak tanulom ezt a szakmát, az út elején járok. Az edzősködés állandó tanulással, önképzéssel jár, mert a mai világban nagyon gyorsan változik a futball menete, gyorsasága, és erre mindig reagálni kell. Nem biztos, hogy el tudom érni azokat a sikereket trénerként, mint játékosként, de a legjobbra törekszem. Jól érzem magam a DEAC-nál, remek körülmények vannak, nyugodtan lehet dolgozni. Akkor se szállnak el a vezetők, ha éppen egy jó szériában vagyunk, de akkor sem törik ránk az ajtót, ha esetleg vereséget szenvedünk. A másod­osztályból való kiesés után is bíztak bennünk, ez sokat jelent számomra.



Adja magát a kérdés: egyszer lennél-e a Loki edzője?



Játékosként is voltak álmaim: bekerülni a DVSC-be, ott ragadni, sőt, majd egyszer csapatkapitányként kivezetni a sorsdöntő meccsekre. Bajnokságot nyerni, magamra húzni a címeres mezt.

Edzőként is vannak álmaim, céljaim, de ahogy mondtam, még sokat kell tanulnom. Meglátjuk, mit hoz az élet.

Molnár Szilárd