Fontos nap lesz szombaton Nádudvaron: ekkor rendezik ugyanis az V. Nádudvari Gasztro Kupa országos kick-box versenyt a helyi Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnokában. Az esemény csak nevében az ötödik, ugyanis sorrendben ez már a tizedik megmérettetés lesz a Rácz Kickboxing Team szervezésében. Az első versenyt annak idején még 2016 tavaszán tartották, amely a 10 esztendő alatt mára országos jelentőségű rendezvénnyé nőtte ki magát. A tornát szervező Rácz Lajos és Rácz Krisztián idén is sok versenyzőre számít az ország minden szegletéből, hiszen a kick-boxban is most kezd visszatérni az élet a régi kerékvágásba.

– A legtávolabbról Körmendről jönnek hozzánk, a legnépesebb csapattal pedig a budapesti székhelyű Halker Kiraly Team, valamint a békéscsabai Debreczeni Team érkezik valószínűleg – ismertette a Hajdú-bihari Naplónak Rácz Krisztián edző. – Jelen állás szerint körülbelül 230 versenyző fog érkezni Nádudvarra, ami nagyjából 350 nevezést jelent a több szabályrendszerben való indulás miatt. A népes mezőnyben szép számmal találunk nagy neveket is, például itt lesz tanítványaival a kétszeres profi kick-box világbajnok Rákóczi Renáta is, aki nemrég tért haza Dominikáról az Exatlon All Star évadából. Több megyei küzdősport-egyesület is jelezte indulási szándékát a versenyen: a Debreceni Fontana Kick-box S.E., a Debreceni Bázis Sport Klub és az ugyancsak cívisvárosi Lókodi Fight Klub harcosai is tatamira lépnek – mondta el a korábbi utánpótlás Európa-bajnok.

Korcsok Nikolett, mellette Rácz Krisztián

Forrás: Rácz Kickboxing Team

A hazai csapatból 18-an fognak kesztyűt és lábvédőt húzni a versenyen, köztük Ráczék két utánpótlás Európa-bajnoka, Korcsok Nikolett és Nagy Tamás. A reggel 9 órától kezdődő verseny zavartalan lebonyolításában a Magyar Kick-box Szövetség bírói kara fog közreműködni Szabó Gábor főbíró vezetésével.

A megmérettetés ünnepélyes megnyitóján Maczik Erika, Nádudvar polgármestere és Tóthné O. Nagy Judit, az általános iskola intézményvezetője mond majd beszédet, de a tornán jelen lesz Pető József városi önkormányzati képviselő is, aki egyben verseny orvosa is már a legelső alkalom óta.

MSZ