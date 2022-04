A 90.autoszlalom.hu elnevezésű kupa egy újonnan épült pályán zajlott, így még ismeretlen volt a versenyzők számára. Az előző szezonban megismert piros S1-es Toyota Yaris mellett idén egy Mini Cooper S típusú autóval, S4-es kategóriában is debütálhatott a DEAC csapata, köszönhetően a Welding 2000 Kft. és Balczó Róbert támogatásának. Az új konstrukció lehetővé tette, hogy a debreceniek szakosztálya új versenyzőket nevezzen.

Közülük Nagy Dávid S1 kategóriában második lett, így élete első megmérettetéséről serleggel térhetett haza, míg Nagy Nándor – szintén S1 – az ötödik helyen ért célba.

Nagy Dávid a klub honlapjának nyilatkozott a verseny után. – Mivel még sosem vettem részt ilyen versenyen, ezért új kihívással kellett szembenéznem. Bízom benne, hogy a szezon további fordulóiban, hibáimból tanulva, még jobb teljesítményt tudok majd nyújtani – fogalmazott a versenyző.

Történelmet írt

A Debreceni Egyetem gárdájának további két tagja is rajthoz áll a Toyotával, Elek Patrícia egyből duplázott, hiszen a nők versenyében a harmadik helyen ért célba, míg S1 kategóriában (amelyen férfiak és nők egyaránt részt vettek) szintén harmadik lett.

Ezzel az eredménnyel ő az első női versenyző a DEAC motorsportszakosztályának történetében, aki nem csak a női kategóriában állhatott dobogóra.

Az S1-es verseny első helyét is a DEAC szerezte meg Szántó Attila személyében, aki érthetően boldogan nyilatkozott a viadal után. – Az idei első versenyünk több okból is kihívás volt. Egyrészt egy teljesen új pályán, a nemrég épült M-Ringen kellett végigmennünk, másrészt a változó időjárás is próbára tett mindenkit. Örülök a győzelemnek, remélem, a folytatásban is sikerül hasonlóan szép eredményeket elérnünk – mondta. Az S4-es kategóriában a hajdúságiak (1601-2000 ccm) újoncként hajtottak pályára a már megszokott pilótákkal. Jéger Márton hatodik, Oravecz Máté nyolcadik, Kovács Fanni pedig kilencedik (női kategóriában hatodik) lett a Mini Cooperrel.

Közös győzelem

Kovács Fanni a DEAC oldalának nyilatkozott a megmérettetést követően. – Külön köszönet jár a csapatot segítő tagoknak, hiszen ők is kellettek a sikerhez. Ács Patrik vezetésével kiválóan helytálltak az újoncnak számító DEAC-osok, de Borbély Bálint, Cserepes Zsolt, Sean Kamoga és Szűcs Evelin is hozzájárult a jó szezonrajthoz – összegzett a csapatvezető. A DEAC következő versenye a Kakucs Ringen lesz május 1-jén, ahol a következő versenyzők állnak majd rajthoz: S1 (Toyota Yaris) – Elek Patrícia, Nagy Dávid, Szántó Attila, Teski Ferenc; S4 (Mini Cooper S) – Ács Patrik, Jéger Márton, Nagy Nándor és Oravecz Máté.

HBN