Ezen a hétvégén rajtol a TD Store Divízió I., ráadásul egy igazi csemegével. A DEAC Gladiators ugyanis első bajnokiján azonnal egy rangadóval kezdi meg menetelését a másodosztályban. A Budapest Titansszel az elmúlt években rendre kiélezett csatákat vívtak a cívisvárosiak. 2019 óta az idei a harmadik alkalom, amikor a két együttes egymás ellen kezdi az alapszakaszt. Az előző két találkozó ráadásul kivétel nélkül az utolsó pillanatokban dőlt el. 2019-ben Budapesten 20-19-es fővárosi győzelem született egy sikeres kétpontosnak köszönhetően. Tavaly pedig a debreceniek örülhettek (18-14). Akkor már harmadikszámú irányítóval, néhány másodperccel a vége előtt Román Dávid elkapása döntötte el az összecsapást.

Az idei mérkőzés is akár hasonló izgalmakat ígérhet.

A titánok ugyanis a hírek szerint erős kerettel vághatnak neki a bajnokságnak. Talán az egyik legnagyobb veszélyt Nemieceo Loureiro jelentheti, aki futóként erősíti az ellenfelet. Azonban a tavalyi idényhez képest a DEAC kerete is izmosodott. Az egyik ilyen nagy reménység az amerikai Damien Thompson, aki vezére lehet a Gladiatorsnek. Ráadásul ezen a héten kilenc erdélyi játékos érkezését jelentette be a Debreceni Egyetem együttese. A Nyíregyháza Tigerstől is ismét többen csatlakoztak, emellett a Viharsarki Vitézek is remek tapasztalattal gazdagodhatnak majd a szezon során.

De hogy a téli felkészülés és a Budapest Cowbells elleni scrimmage mennyire segítette az új szakvezető, Ty Rogers munkáját, arra majd szombaton fény derül.

– A labda mindkét oldalán gyors játékra törekszünk majd – emelte ki a gladiátorok vezetőedzője. – Ha ezt sikerül elérnünk, akkor ez egy meghatározó fölényt jelenthet számunkra a Titans ellen. Emellett fizikálisnak kell lennünk az egész meccs alatt. Szeretném, ha a negyedik negyedben megnyugtató lenne az előnyünk. Tavaly ugyanis túl izgalmas volt a véghajrá. Ezt idén nem szeretném. Azért is fontos, hogy tudjuk növelni az előnyünket, mert akkor az a srácoknak is egy kellő magabiztosságot adhatna a találkozón. Nagyon jó mérkőzésre számítok, hiszen szerintem a bajnokság két talán legjobb csapata csap össze – fogalmazott a deac.hu-nak.

A Budapest Titans – DEAC Gladaitors összecsapás április 2-án, szombaton 16 órakor kezdődik Dunakeszin, a Magyarság Sportpályán.