Komoly közhellyel élve talán, ha vasárnapig játszanak, akkor sem lőtt volna gólt a DVSC és a ZTE az OTP Bank Liga 26. fordulójában lejátszott egymás elleni bajnokin. A piros-fehéreknek még tizenegyesből sem sikerült betalálniuk a Nagyerdei Stadionban, Dzsudzsák Balázs amúgy nem rosszul helyezett büntetőjét kiütötte Demjén Patrik a második félidőben, így maradt a 0–0.

Az érem másik oldala, hogy gólt sem kapott a Loki, ami mindig a védelem dicsérete. Pávkovics Bence, a DVSC középső védője mégsem volt maradéktalanul elégedett.

– A három pont megszerzése volt a célunk, sajnos nem volt szerencsénk, így meg kellett elégednünk a döntetlennel – elevenítette fel a Hajdú-bihari Naplónak a játékos. – Tizenegyesből sem sikerült betalálnunk, Demjén Patrik kiválóan megérezte hova lövi a büntetőt Dzsudzsák Balázs. Patrikot jól ismerem, csapattársak voltunk az MTK-ban, sokoldalú kapus, nem csak jól véd, hanem lábbal is remekül bánik a labdával, és a büntetők megfogásához is jó érzéke van. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy a kimaradt tizi után Hrabina Alex óriásit védett, így azt gondolom igazságos a pontosztozkodás – ismerte el.

A védő úgy látta, Joan Carrillo hiába kérte, hogy támadják le ellenfelüket, és birtokolják a labdát, a Loki tompábban kezdett a kelleténél, amit majd vissza kell nézniük, hogy ott mi nem stimmelt. – Húsz percnek kellett eltelnie, hogy magunkhoz térjünk, utána szünetig rendben volt a játék, helyzeteink voltak a vezetéshez. Próbáltuk a letámadást, de ezt a vendégek higgadt passzokkal többször is átjátszották, és agresszívan visszatámadtak ők is. A tizenegyes akár fordulópont is lehetett volna meccsen, de a fociban a ha nem játszik – összegzett Pávkovics Bence.

A Debrecenre legközelebb talán a lehető legnehezebb feladat vár, szombaton a bajnoki címvédő Ferencváros vendégei lesznek Bódi Ádámék.

MSZ