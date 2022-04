A Világjátékokra készülő klasszis sportoló kifejezetten sikeres hetet tudhat maga mögött. Múlt csütörtökön a Debreceni Úszó Országos Bajnokságon 50 gyorson szerzett aranyérmet, majd Németországban az uszonyos világkupán 100 méteres uszonyos gyorsúszásban szintén elsőként végzett.

Senánszky Petra a Naplónak értékelte az eredményit, és beszélt a rá váró további megmérettetésekről is.

Erre a két versenyre a felkészülésem egy-egy állomásaként tekintettünk. Mivel a Világjátékokig már csak egy uszonyos viadalunk lesz, ezért mindenképp szerettem volna ezeken részt venni. Volt már ilyen, hogy sima úszás után mentem uszonyosra, és akkor is erős idő lett belőle, ahogy ezúttal is: négy tizeddel maradtam el a világcsúcstól

– mondta, majd hozzátette, hogy az ob-n is jól sikerült az 50 gyors és a 100 méteres gyorsváltó is. – Előbbin szerettem volna 25 másodperc alá menni, ez most nem jött össze, de a remek hangulat kárpótolt. Nagy élmény volt a cívisvárosban, hazai körülmények között rajthoz állni, hiszen sokan kijöttek szurkolni, köztük édesapám és több ismerős is, úgyhogy nincs igazán hiányérzetem – árulta el.

Versenyről versenyre

Rendkívül eseménydús nyár elé néz a Debreceni Búvárklub és Debreceni Sportcentrum versenyzője. A kéthetes májusi, törökországi edzőtábort követően nem sokkal kezdődik a budapesti vizes világbajnokság, ahova 50 méter gyorson kvalifikálta magát, illetve a szövetségi kapitány döntésétől függően a 100 méteres női gyorsváltónak is tagja lehet. Júliusban pedig jön az idei főverseny: a Világjátékok.

Sűrű időszak vár ránk, de egyáltalán nem bánom, sőt kifejezetten várom. Az edzőm, Kókai Dávid jól felkészült szakember, tudja, hogyan működök, illetve én is magamról, úgyhogy szépen össze tudjuk majd ezt hangolni. Nem félek attól, hogy elfáradok, mert ha részletesen megtervezünk mindent, akkor tudni fogom, hogy mire kell figyelni. Sokkal jobb ez így, mint például tavaly, amikor már az uszonyos vb-n voltunk, és csak akkor derült ki, hogy nem mehetek az olimpiára

– emlékezett vissza.

Senánszky Petra a 2017-es Világjátékokon az 50 és a 100 méteres uszonyos gyorsot is világcsúccsal nyerte, ezek azóta is aktívak. Idén az egyesült államokbeli Birmingham ad otthont a nem olimpiai sportágak olimpiájának, amely alkalmával a debreceni klasszis természetesen címvédésre készül. – Még nem tudjuk pontosan, hogy mikor utazunk, de ahogy kiderül már tervezhetünk, az időeltolódás miatt lesz ez fontos. Magát a versenyt illetően nagyon bízom benne, hogy meglesznek az öt évvel ezelőtti idők, vagy akár egy kicsivel jobbak is. Sok mindentől függ majd, de most úgy érzem, hogy jó úton haladunk – fogalmazott.

A sellőlánynak is becézett kiválóság uszonyosúszáson kívül az élet- és vízimentő váltócsapat tagjaként is megméretteti magát a Világjátékokon, ahol többek között Jakabos Zsuzsanna oldalán versenyez majd – reményeink szerint akár éremre is esélyesen. A játékokat követően Senánszky Petráék pedig azonnal indulnak tovább, hiszen Kolumbiában vár rájuk az uszonyosúszó-világbajnokság, ami a tervek szerint az utolsó nagy nemzetközi viadala lesz ebben a sportágban. Ezt követően már az úszás lesz fókuszban, mert a cél a 2024-es párizsi olimpiára való kijutás.

Bakos Attila