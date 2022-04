A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a góla­rány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

Sajnálom a ZTE elleni kimaradt büntetőt, de a játék képe alapján döntetlenközeli meccs volt ez – mondta Bernáth Csaba, majd áttért a következő mérkőzésre. – Nincs gond, menni kell tovább és koncentrálni a Fradira. Az esélytelenek nyugalmával lépünk pályára, de ebben az idényben úgy látszik, hogy szereti a DVSC az ilyen összecsapásokat. Nem beszélve arról, hogy a Ferencvárosról azt hittük, hogy toronymagasan nyeri a bajnokságot, de azért becsúsznak hibák náluk is bőven. Szerintem lehet esélyünk az Üllői úton, nincs vesztenivaló, úgyhogy bátran, önbizalommal kell futballozni. Szükség lesz rá, hogy akár extra dolgokat is elvállaljanak a játékosok, mert abból születhet jó eredmény – hívta fel a figyelmet.

Szebeni István szerint ez a jelenlegi 7 pontos előny a kieső zónában lévőkkel szemben akkor lenne igazán megnyugtató, ha az előttünk álló fordulóban még növelni tudná a DVSC. – Örülhetünk, hogy a múlt héten a Gyirmót és az MTK kikaptak, így akkor is egy ponttal távolabb léptünk. A Fradinál nem érzem most, hogy annyira ellenállhatatlanok lennének, akár ki is foghatnak egy rossz napot. Mindenképp ott leszek és szurkolok, ráadásul a paksi meccs után Dzsudzsák Balázs is megjegyezte, hogy ha ott vagyok, akkor nyer a Loki. Remélem, hogy ezúttal is szerencsét hozok a fiúknak. A fordulóban a Paks–Újpest találkozóra leszek még kíváncsi, szerintem sokgólos, izgalmas kis összecsapásra számíthatunk – mondta el várakozásait.

