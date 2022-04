Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a DEAC hálóőre, Dobi Attila az Újpest elleni Magyar Kupa visszavágón játszotta utolsó mérkőzését. A futsalos egy remek találkozón búcsúzhatott, hiszen csapata 8–2-re győzedelmeskedett, amelyből ő is kivette a részét egy találattal, miután a társak szép gesztust gyakorolva átengedtek neki egy megítélt büntetőt.

Dobi Attila a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozott visszavonulásának okáról.

– Néhány hete kaptam egy végzettségemnek megfelelő építésvezetői állásajánlatot, amelyet elfogadtam, így nem tudom űzni a munkát a profi sporttal párhuzamosan. Elek Gergővel már akkor megbeszéltem ezt, amikor el sem vállaltam a munkát, szerettem volna minél hamarabb tájékoztatni erről. Komoly fejtörést okozott mire meghoztam a döntésemet, hiszen már hét éve futsalozok a DEAC-ban, szoros a kötődésem a sportághoz, a klubhoz és a csapathoz is. A társakat meglepte a távozásom, sajnálták, hogy nem folytatom tovább, de ahogyan az edző, úgy ők is megértették és elfogadták. Így terveztem az életemet, hogy ebben a munkakörben fogok dolgozni, de arra én sem számítottam, hogy ez ilyen hamar megadatik – fogalmazott.

A 26 esztendős játékos azt is elmondta, hogyan látta pályafutása egészét. – Egy sikertörténetnek mondanám a karrieremet, én voltam a csapat legrégebbi tagja, még Elek Gergőnél is korábban érkeztem. Szép emlék marad számomra az NB II.-es U20-as, illetve egy évvel később a felnőttekkel megszerzett másodosztályú bajnoki cím. Azóta az első ligában is helyt állunk évről-évre, illetve az utóbbi időben egyre jobb eredményeket értünk el. Örülök, hogy idén hozzá tudtam segíteni az együttest a Magyar Kupa Final Fourba való bejutáshoz, valamint a bajnoki felsőházi szerepléshez, ahol még szintén jó esély van az éremre – fogalmazott a játékos, majd felelevenítette, hogy milyen érzések voltak benne utolsó meccsén.

– Az Újpest elleni mérkőzés előtt már egy hete nem edzettem a srácokkal, vártam, hogy újra találkozzunk. Nagyon nehéz volt lelkileg a felkészülés, már a találkozó előtt meghatódtam, hiszen a csapatkapitányi karszalagot is megkaptam. Amikor pedig megítélték a büntetőt, akkor mindenki azt mondta, hogy ezt nekem kell elvégeznem, és sikerült is értékesítenem. Ennek köszönhetően igazán szép és kerek lett ez a búcsú – mondta.

Dobi Attila arról is beszélt, hogy alacsonyabb szinten tervez-e a sport világában maradni. – Jelenleg zárva van az átigazolási piac, így valószínűleg megyei nagypályás csapatnál fogom folytatni a szezon végéig. Nyáron meglátjuk milyen lehetőségek adódnak alsóbb ligákban. Mindenképpen szeretnék futballozni a jövőben, csak már nem első osztályú szinten – árulta el.

A DEAC a következő mérkőzését a Magyar Kupában vívja a Rubeloa ellen jövő hét szombaton.

Arany Balázs