– A két bajnoki pont megszerzése lebeg a szemünk előtt, nem a revans vágya – hangsúlyozta a Hajdú-bihari Naplónak Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler szakvezetője amikor a pénteki, MTK elleni meccsről faggattuk. A debreceni kézilabdabarátok előtt ismert, a Loki novemberben 29–28-ra kikapott a Fáy utcában egy „agyonnyert” meccsen, így a piros-fehérek pont nélkül voltak kénytelenek hazajönni a fővárosból.



– Fájó vereséget szenvedtünk az ősszel a fővárosiak otthonában. Már 6-7 góllal is vezettünk, és aztán a végén szerencsétlen körülmények között ott hagytunk kettő pontot. Van ilyen, meg lesz is ilyen minden csapat életében. Az a jó, hogy csak egy ilyen volt a bajnokságban, nagyon remélem, hogy tanultunk abból a hibánkból. Az MTK egy jó játékosokból álló csapat, sok múlhat azon, hogy a fajta átlövő játék, amit erőltetnek, a távoli zónákból való lövések mennyire fognak működni náluk. Természetesen mi ezt próbáljuk majd semlegesíteni, minél távolabb tartva a lövőiket. A kapus és a sánc kapcsolatának jól kell működnie, ez alapvető a sikerhez.

Amennyiben megfelelő lesz a védekezésünk, akkor a labdaszerzésekből tudjuk a gyors játékunkat játszani, amiből gólokat kellene lőnünk.

Vida Gergőnél változott a fővárosiak játéka, megfontoltabb lett a támadásvezetésük, biztonságosabb játékra törekednek. Ez előnyös lehet a visszarendeződés szempontjából, ám mivel kevesebb rizikós lövést vállalnak el, valószínűleg nem lesz annyi lehetőségünk a lefordulásokra – elemezte a szakember.



Az őszi mérkőzésen még Golovin Vlagyimir ült a budapestiek kispadján, ám ő főállású szövetségi kapitányként nem vihette tovább a kék-fehéreket. Helyére a DVSC Kézilabda Akadémia akkori szakmai igazgatója, Vida Gergő érkezett. A Lokihoz sok szállal kötődő szakemberrel eddig felemásan szerepel a csapat, amely ennek következtében 18 ponttal a 8. helyről várják a debreceni mérkőzést.



– A tabellán elfoglalt helyezések alapján a DVSC a találkozó esélyese. Hazai pályán ebben az évben csak a Ferencvárostól kaptak ki. Ősszel az MTK nyert egy szoros mérkőzésen, most is ez a célunk, hogy jó teljesítményt nyújtva meglepetést okozzunk. Nem gondolom, hogy külön fennék ránk a fogukat a tavalyi vereség miatt, egy jó sportoló minden meccsre felkészül, és minden meccset meg akar nyerni. Nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy ez számomra ugyanolyan meccs, mint a többi, hiszen éveket dolgoztam a Lokinál, sokat köszönhetek a klubnak. De már az MTK edzője vagyok, az a dolgom, hogy a lehető legjobban felkészítsem a csapatomat a Debrecen ellen is.



A DVSC Schaeffler–MTK bajnoki pénteken 18 órától kezdődik a Hódosban.

MSZ