A DVSC az OTP Bank Liga 29. fordulójában a Kisvárda vendége lesz szombat délután. A debreceniek előző három bajnokijukon változatos eredménysort produkáltak: a Zalaegerszeg ellen 0–0-s döntetlent, a zöld-fehérek otthonában 3–0-s vereséget, legutóbb pedig 3–1-re verték a Gyirmótot. Meglepetésre a bronzérem legnagyobb várományosa még rosszabb formában van az elmúlt heteket tekintve. A kisvárdaiak kikaptak Fehérváron, majd otthon a Mezőkövesdtől, egy hete pedig 0–0-t játszottak a Puskás Akadémia stadionjában.

A szabolcsiak kényelmes helyzetben vannak, 46 egységgel a tabella harmadik pozícióját foglalják el, héttel megelőzve az Újpest, Fehérvár, Zalaegerszeg triót. Azonban az ezüstérmes helyre is joggal pályázhatnak Erős Gáborék, hiszen két pontra vannak tőlük a felcsútiak. A nyolcadik hajdúsági gárda kilenccel előzi meg a kieső győrieket, és négypontos távolságra van a negyedik helytől. A felek legutóbb január végén, az első tavaszi fordulóban csaptak össze, akkor 0–0-s döntetlen született a Nagyerdei Stadionban.

A találkozót megelőző napokban Joan Carrillo, a DVSC vezetőedzője nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak a várakozásaival kapcsolatban. – Az előző körben fontos győzelmet arattunk a Gyirmót ellen, de a héten már a Kisvárdára koncentráltunk. A szabolcsiaknak remek együttesük van, jó játékosok alkotják a keretüket és kevés gólt kapnak. De ettől függetlenül ismét a három pont megszerzése a célunk. Biztos vagyok benne, hogy kemény mérkőzés lesz, ahol a fizikális küzdelem fog dominálni – nyilatkozta a szakember.

A debreceniek trénere mellett a nemrégiben felépült Kusnyír Erik is elmondta, hogy nem számít könnyű összecsapásra, de szeretnék elhozni a három pontot a szabolcsiaktól. – Mindkét félnek nagyon fontosak a sikerek, biztos, hogy rengeteg párharcot kell megvívnunk a találkozón. Nem lehet félvállról venni ezt az összecsapást sem, mert néhány rossz meccs és ismét ott találhatjuk magunkat a kiesőzóna közelében – mondta a játékos, majd szót ejtett jelenlegi állapotáról is. – Nagyon örülök, hogy visszatérhettem, volt egy hosszú sérülésem, majd a vírust is elkaptam. Bízom benne, hogy most már nem fog semmi hátráltató tényező közbeszólni, és végig tudom játszani a hátralévő bajnokikat – zárta gondolatait Kusnyír Erik.

A Kisvárda–DVSC összecsapást szombaton 14 órától rendezik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Arany Balázs