A DEAC futballistái a Tiszaújváros otthonában vizitáltak vasárnap délután, olvasható a deac.hu-n. A debreceniek októberben 5-0-ra verték a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ellenfelet, most nem alakult ki ekkora különbség, de annak örülhettek, hogy a három pontot ismét begyűjtötték.

A hazaiak ötvédős rendszerrel próbálták féken tartani a DEAC-ot. Ennek ellenére a tiszaújvárosi védelmet több alkalommal sikerült megbontania az egyetemistáknak, így sokszor ziccer adódott előttük, de olykor a kapufa is kibabrált velük. Aztán a 31. percben egy szépen felépített támadás végén Bereczki Dániel szerzett gólt. A szünetig még akadtak debreceni lehetőségek, ám az eredmény nem változott.

A második játékrészben próbálta ledolgozni a hátrányát az Újváros, ám Tóth Dánielnek nem igazán akadt dolga. Nem várt fordulat jött a 72. percben, hiszen tizenegyest kapott a borsodi csapat, a klubhonlap beszámolója szerint vitatható körülmények között. Az egykori DEAC-játékos, Nagy Dávid élt az eséllyel, így 1-1-ről folytatódhatott a küzdelem. Ezt követően ment előre az újabb gólért a Debrecen, ami végül a 94. minutumban megszületett. A csereként beszálló Tochukwu egy lecsorgó labdát kb. 11 méterről kapásból lőtt a kapuba.

– Azt kaptuk a Tiszaújvárostól, amire számítottunk. Az első félidőben remek teljesítményt nyújtottak a fiúk, így nem akartunk cserélni, aztán úgy alakult, hogy Raufot mégis le kellett hozni. A szünetet követően is mi irányítottunk, majd jött a büntető, ami szerintem rossz döntés volt a játékvezetőtől. Nagy erőket mozgósítottunk a győzelemért, szerencsére az erőfeszítéseink eredményre vezettek. Sajnos több játékosnak is kisebb sérülés miatt kellett elhagyni a pályát, bízom benne, hogy egyiküknek sincs komolyabb gondja. Annak is örülök, hogy a kispadról érkező futballisták remek teljesítményt nyújtottak. Gratulálok a fiúknak, példamutatóan küzdöttek! – összegzett Sándor Tamás vezetőedző.

A tabella második pozícióját birtokló DEAC immáron négy játéknap óta nem veszített pontot a harmadosztályban. Spitzmüller Istvánék szerdán a Hajdúszoboszló elleni megyei rangadón folytathatják jó sorozatukat.