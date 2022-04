A Húsvét Kupán 16 rider méri össze tudását a Gázvezeték utcai oválon. A mezőny színes, 10 országból verbuválódott össze: a SpeedWolf Debrecen két salakosa, Kovács Roland és Magosi Norbert mellett 4 lengyel, 2-2 szlovén és ukrán, valamint egy szlovák, egy lett, egy német, egy argentin, egy ausztrál, illetve egy olasz versenyző szerepel a rajtlistán. Külön érdekesség, hogy a német Celina Liebmann személyében egy hölgyet is köszönthetünk a pilóták között, aki fiatalkora ellenére egyáltalán nem kezdő, hiszen már a lengyel ligában is volt pontszerző.

A verseny szerdai sajtótájékoztatóján Barcsa Lajos alpolgármester felidézte, korábbról sok olyan futamra emlékszik, amikor a mellette helyet foglaló Tihanyi Sándor győzött.

Debrecenben óriási tradíciója van salakmotornak, de mi azt akarjuk, hogy jelene, jövője is legyen ennek a kiváló sportnak.

A SpeedWolf 2019-ben vette át a pálya működtetését, olyan közép és hosszú távú terveket tettek le az asztalra, amiben mi láttuk a lehetőséget a megújulásra. Az idei költségvetésben 10 millió forinttal támogatjuk az infrastrukturális beruházásokat, összesen pedig már 73 millióval segítettük a fejlesztéseket. Számunkra az utánpótlás is fontos, remélhetőleg a klub junior programjába bekerülő fiatalok közül lesz olyan, akinek hamarosan majd a pályán tapsolhatunk – fejezte ki reményét Barcsa Lajos.

A rendező SpeedWolf Debrecen képviseletében Baráth Norbert ügyvezető elmondta, egész évre tudtak versenynaptárt tervezni, amely olyan viadalokat is tartalmaz, amikről úgy gondolták, leghamarabb jövőre hozhatják tető alá. – A tervek szerint hét versenynek adunk otthont, amelyek közül kiemelkedik a májusi Eb-, illetve a júniusi GP-kvalifikáció, valamint az augusztusi 47. Debrecen Nagydíj és a Flat Track világbajnoki futam. De elsőként itt a nagypénteki Húsvét Kupa, amelyet rendezőként mi is egyfajta felkészülésnek szánunk az EB-kvalifikációra.

Régen volt áprilisban salakmotor verseny, sokan szerettek volna rajthoz állni, hiszen remek gyakorlási lehetőség ebben az időszakban egy ilyen viadal.

A lebonyolítás eltér a hagyományostól: kieséses rendszer lesz, ennek köszönhetően az első futamokat követően az azonos képességű versenyzők egymás ellen húzzák majd a gázt garantálva az izgalmakat. A magyarok közül a SpeedWolf Debrecen két motorosa, Kovács Roland és Magosi Norbert is ott lesz a rajtnál, szerettük volna, ha Fazekas Dennist is láthatják a drukkerek, de ő sajnos nem tud részt venni a viadalon. De nem csak a mieinket lesz érdemes kiemelt figyelemmel követni, a négy lengyel versenyző, a lett Oleg Mihailov, a szlovén Nick Skorja, valamint az argentin Nicolas Covatti motorozása valódi csemege lehet – ismertette az ügyvezető, aki azt is elmondta, idén is lesznek betétprogramok: 250cm3 kategóriában ifjabb Lovas Zoltánt és egy szlovén fiatal rója majd a köröket, de nem maradhat el a gyerek körében nagy népszerűségnek örvendő futóbicikli verseny sem.

Forrás: Kiss Annamarie

Ahogy Barcsa Lajos alpolgármester is említette, nemcsak a jelen, hanem a jövő is fontos a debreceni salakmotorban, ennek jegyében hívta életre a klub a SpeedWolf Juniors utánpótlás-nevelő programot, amelynek az elmúlt hétvégén tartották az első felmérőjét. A debreceni salakos legenda, Tihanyi Sándor, valamint Szegedi Máté edzőként segíti az ifjakat: – A pandémia miatt egy évet csúszott a program indulása, de nyolc fiatallal elkezdtük a munkát. A felkészítés nem lesz rövid, de minden adott ahhoz, hogy valakiből profi váljék, ez már a gyerekek tehetségén, és kitartásán múlik. Maximum 12 edzés után meg lehet mondani, hogy kiből lehet versenyző, és ki lesz hobbista – fejtette ki a többszörös magyar bajnok.

Szegedi Máté igyekszik olyan személetet átadni a fiataloknak, ami egész életükre hasznos lesz majd. – Szeretnénk, ha hosszú távon is sikeresek lennének, így arra is felkészítjük őket, mi várhat rájuk európai és világszinten a salakmotorban – fogalmazott a szakember.

Az esemény végén az is kiderült, egyeztetve az ukrán versenyzőkkel adománygyűjtést rendez a klub. A jótékonysági akcióban résztvevő drukkerek a bejáratnál kihelyezett gyűjtőpontokhoz hozhatják majd az adományokat.

