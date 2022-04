A találkozóra 3 pontos előnnyel érkeztek a fővárosiak. A hazaiak szempontjából az összecsapás tétje az volt, hogy életben tudják-e tartani bentmaradási reményeiket. Nem voltak könnyű helyzetben Fehér Panniék, mert az előző három megmérettetést a Kispest SE nyerte, ráadásul a hajdúságiak legponterősebb játékosa ujjfájdalmai miatt csak liberó poszton volt bevethető - olvasható a debreceni együttes közleményében.

Bár a derbi első pontját a DSZC-Eötvös DSE szerezte, hamar nagy előnyt szereztek Dani Lauráék, mert amíg ők erőteljes támadásokat építettek, addig Béni Kittiék több támadást is elhibáztak. 4:10-nél debreceni időkérés következett, ami után főleg a Takács D. Orsolya - Victoria Paige Young feladó-center kombinációknak köszönhetően 9:10-re feljött a házigazda. Ezután két-két ász nyitással és támadással ismét a fővárosiak szereztek öt pontos előnyt, de Takács D. Orsolya ász nyitásainak köszönhetően ismét egy pontra zárkózott az Eötvös DSE (14:15). A hullámzás tovább folytatódott, ismét eredményesen támadtak a kispestiek, így 14:18-nál ismét hazai időkérés következett. Berza Fanni és Fehér Anna Ditta támadásainak köszönhetően 17:18-ra ismét felzárkóztak Tóth Kingáék, de egy hazai nyitásrontás után Riczkó Gabriella kettőre növelte a vendégek előnyét. Egy centertámadás és Tóth Kinga ásznyitása után 20:20 állt az eredményjelzőn, de először nyitást majd támadást rontottak a debreceniek, a következő labdameneteket pedig értékesítették a fővárosiak, így hiába támadtak fel többször Fehér Panniék, a kezdőszettet a Kispest SE nyerte.

A második játszma eleje 0:4-es vendégvezetéssel kezdődött. Minden pontért nagy küzdelem zajlott és az Eötvös DSE szép lassan zárkózott, majd 7:7-nél kiegyenlített, majd Victoria Paige Young ütése és Fehér Anna sánca után már 9:7-re is vezetett. Ekkor a fővárosiak figyeltek jobban, az ő eredményes támadásaikat hazai támadási hibák is segítették, így ismét három pontos előnyt szereztek Riczkó Gabrielláék (12:15). A hazaiak lelkesedésével továbbra sem volt gond, többször feljöttek egy pontra és végül 22-nél az egyenlítés is sikerült, sőt Takács D. Orsolya ász nyitása után már 24:22 volt az állás. 24:24-nél kiegyenlítettek a vendégek, de ezután még 25:24-nél, 26:25-nél, majd 28:27-nél is volt szettlabdája a hazaiaknak. Végül nagy izgalmak után 28:30-ra Victoria Paige Young támadási hibájával nyerte a játszmát a Kispest SE.

A harmadik szett elejét is a fővárosiak kezdték jobban, eredményes támadásépítéseiknek köszönhetően 2:5-re vezettek. A végjátékig hol közelebb került az Eötvös DSE, hol 6 pontra nőtt a vendégek előnye. Végül nagy küzdőszellemről tanúbizonyságot téve 18-nál kiegyenlítettek Juhász Flóráék. Takács D. Orsolya ennek a szettnek a végjátékában is szerzett egy pontot nyitásból, így 22:20-ra már az Eötvös DSE vezetett. A szurkolók jóvoltából fantasztikus hangulatban folyt a mérkőzés. 22:22-nél ismét egyenlő volt az állás, de Berza Fanni két támadásból két pontot szerzett, így 24:23-nál ismét játszmalabdája volt a hazaiaknak. 24:24 után hat labdameneten belül három támadási hiba is becsúszott a hazaiaknál, így 26:28-ra ezt a szettet is a Kispest SE nyerte.

Hiába küzdött nagyot a hazai gárda, ezzel a vereséggel két fordulóval a bajnokság vége előtt eldőlt, hogy három év után búcsúzik az NB I.-től.

A DSZC-Eötvös DSE az utolsó hazai NBI-es mérkőzését 2022. május elsején 17 órakor a Jászberény ellen játssza.