Szerdán 18 órától az Oroszlány vendége lesz a DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A középszakaszának 6. fordulójában. Berényi Sándor együttesének ahhoz, hogy megmaradjon a matematikai esélye a rájátszásba jutásra, mindenképpen győztesen kell távoznia a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokból.

A bajnokságban sorozatban hat vereségnél tartó DEAC négy fordulóval a középszakasz vége előtt gyakorlatilag kilátástalan helyzetbe került a rájátszásért folytatott csatában.

A Kaposvár elleni csalódást keltő 28 pontos hazai vereséget követően a klub vezetésének döntése értelmében a csapat a hátralévő mérkőzéseket Josh Hagins és Xavier Thames nélkül vívja meg. – Sajnos a legrosszabbkor jött ez a mélypont számunkra, mindenki nagyon csalódott a csapatnál, hogy eddig még nem sikerült meccset nyernünk a középszakaszban, és ezzel gyakorlatilag elúsztak az esélyeink a rájátszásra. A hátralévő mérkőzéseken innentől már megpróbálunk arra fókuszálni, hogy a fiataljainkat, illetve a jövőben többet játszó játékosainkat többet szerepeltessük – foglalta össze a közelmúlt eseményeit Polyák László.

Az OSE Lions ugyan az utolsó helyről kezdhette meg a középházat, az eddigi négy mérkőzésen aratott három győzelmével már a rájátszást jelentő harmadik pozícióba sikerült felkapaszkodnia.

A Debrecenben hosszabbítás után elért hárompontos siker után a Kecskemét együttesét is magabiztosan verték odahaza, majd egy kaposvári fiaskót követően legutóbb a Szegedet is kétvállra fektették egy pontgazdag mérkőzésen. Tóth Ádám sérülése és a két amerikai hátvéd mellőzése miatt a szerdai találkozó esélyese is az oroszlányi alakulat, mely egy újabb sikerrel nagy lépést tehet majd a playoff felé.

– A Kaposvár elleni csúnya vereség még egyszer nem történhet meg, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy Oroszlányban méltóképpen képviseljük a klubot. Ismerjük már a játékukat, sok újdonsággal már nem nagyon lehet készülni, Ihring személyében van egy nagyon jó irányítójuk, aki jól szervezi a támadásokat. Őt és a tranzíciós játékukat mindenképpen limitálnunk kell majd, és a lehető legkevesebb hibával meg kell próbálnunk kontrollálni a mérkőzést – zárta szavait a csapatkapitány.

A vendégszurkolók kizárólag online vásárolhatják meg belépőiket a találkozóra. A jegyértékesítéssel kapcsolatos további információk az Oroszlány hivatalos Facebook-oldalán találhatók – tudatta a deac.hu.