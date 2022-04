Nádudvari SE – Debreceni Sport Club 6-2



30 néző. Vezette: Darányi A. (Bak P.).



Nádudvar: Tóth S. – Tar G. (Petrusz P.), Puskás R. (Kovács I.), Bodnár N., Cseke Zs. (Jakab L.), Balás V. (Makula E.), Nagy G., Czirbusz B., Kiss L., Czidor R. (Nagy S.), Kökény R. (Székely Z.). Vezetőedző: Gere Csaba.



Debrecen: Fehér J. – Ocskó G. (Szalma N.), Répási J., Seres P., Tóth B. (Balaskó P.), Kecskés J., Frida Gy., Kremniczki F., Mandics I., Szűcs B. (Pankotai P.), Komlósi P. Vezetőedző: Nagy Róbert.



Gól: Cseke Zs., Czidor R., Balás V., Székely Z., Nagy S. illetve Frida Gy., Kremniczki F. Jók: mindenki, illetve Kremniczki F. Ifi: elmaradt.



Gere Csaba: A mérkőzés elején egy fegyelmezetlenség miatt megítélt szabadrúgás következményeként kaptunk egy gólt, de utána sem az első, sem a második félidőben nem forgott veszélyben a győzelmünk. Igazán nem játszottunk jól, viszont - főleg a második félidőben - a mezőnyfölényünk tartós volt, ebből adódóan több helyzetet vártam. További sok sikert a DSC-nek.



Nagy Róbert: Múlt héten örültünk az ötösnek, most nem igazán tudunk. Akaratban a nádudvari csapat felülmúlt minket, és megérdemelten tartották otthon a három pontot. További sok sikert kívánunk nekik!

ESBE – Bestrong 0-5



50 néző. Vezette: Tóth G. (Sütő J., Balogh E.).



ESBE: Molnár B. – Sándor R., Szőlősi J., Horváth Sz., Almási A., Kovács B., Fodor N., Bartha G. (Fodor S.), Bodogán Z. (Kovács T.), Andirkó I., Balás G. Vezetőedző: Kiss Norbert.

Bestrong: Dudás Cs., Lénárt P. (Dobi N.), Madar Cs. (Tóth G.), Bartók P. (Orosz P.), Molnár M., Radványi R. (Rizán Zs.), Magyar A., Szabó S. (Tar G.), Tóth Z., Kincses D., Párducz T. Vezetőedző: Sáfár László.



Gól: Lénárt P. (2), Bartók P., Tar G. (2). Jók: senki, illetve mindenki. Ifi:0-2.



Kiss Norbert később nyilatkozik.



Köstner Tamás: Az extrém időjárási körülmények és a nehezített pálya ellenére győzelmet arattunk, ettől függetlenül, mivel maximalisták vagyunk a csapattal szemben, a támadójátékunkban volt némi kivetnivaló, ezen még javítanunk kell, ha a céljainkat el szeretnénk érni. Ificsapatunk és a megye III.-as együttesünk is győzelmet aratott, így újabb hibátlan hétvégét zártunk.

Konyári SE – Létavértes SC 0-5



50 néző. Vezette: Lévai Z. (Sápi Cs., Dobos K.).



Konyár: Nógrádi I. (Csehi I.) – Taricska G. (Lakatos G.), Czibere D., Csuka Zs., Farkas T. (Lakatos R.), Czibere B. (Orbán A.), Erdelics T., Tamási G., Tamási S., Urbán P., Gellén A., Vezetőedző: Czibere Tibor.



Létavértes: Fekete S. – Mázló D., Tóth L., Demján J., Zurbó B., Pető Z., Papp Z., Kontor B., Ujvárosi M., Vónya P., Szabó Zs. Vezetőedző: Kontor Gábor.



Gól: Szabó Zs. (3), Vónya P. (2) Jók: senki, illetve mindenki. Ifi: 1-8.



Czibere Tibor: Teljesen megérdemelt vendéggyőzelem született.



Kontor Gábor: Taktikus, néhol fegyelmezett futballal magabiztosan nyertünk.

Földes KSE – Blondy FC Esztár 0-1



30 néző. Vezette: Kiss A. (Benedek Zs.).



Földes: Horváth Zs. – Rusznyák Zs., Kiss Z., Borsos Z., Farkas T., Karmazsin Z., Dede I., Szalai J., Kemecsei B., Orsó A., Vincze N. Vezetőedző: Mező Bence.

Esztár: Gurzó B. – Mándi L., Kádár B., Jenei R. (Sóvágó S.)., Lantos T. (Mona P.), Kun I., Szabó Á., Nagy P. (Tóth J.), Szilágyi Cs., Fekete B, Szabó L. Vezetőedző: Vajas Vera.



Gól: Fekete B. Jók: mindenki. Ifi: 2-0.



Mező Bence: Egy szerencsés góllal nyertek a vendégek. Gratulálunk nekik!



Vajas Vera: Ma nem a legjobb tizeneggyel álltam ki, hanem a tizenegy legjobbal.

Báránd KSE – Nagyhegyesi SC 4-3



50 néző. Vezette: Horváth J. (Zámbó T.).



Báránd: Kovács B. – Kuhajda A., Pál I. (Borbély J.), Orbán L., Bakonszegi M., Mátyás A. (Nagy Z.), Bodnár I., Bodó L. (Tarpai Gy.), Kiss T., Borbély B., Ispán J. Vezetőedző: Bodó Lajos.



Nagyhegyesi SC: Marton A. – Bajusz R., Forgács G., Oláh S., Borisz Sz., Bodnár I., Bodnár M., Bácsi Á., Kocsis D., Szabó Z. (Farkas Á.), Kis A. Vezetőedző: Magyar Lajos.



Gól: Bodnár I. (2), Bodó L., Borbély B., illetve Forgács G., Bácsi Á. Jók: mindenki, illetve Bácsi Á., Forgács G. Ifi: 1-2.

Bodó Lajos: Nagy akarással és fegyelmezetten játszottunk. A szerencsével sem álltunk hadilábon, és úgy vélem, hogy azoknak a csapatoknak van szerencséje, akik tesznek is érte.



Magyar Lajos: Három pontrúgás és ellenfelünk akaratereje megpecsételte a sorsunkat. Sajnos a mérkőzésen két játékvezető volt, így ami közvetlen a vezetőbíró előtt történt, azt látta (azt sem mindig jól), ami tőle hetven méterre, azt pedig egyáltalán nem. Ez is közrejátszott a vereségünkben.

A tabella – Dél

1. Bestrong SC 19 17 1 1 108–28 52

2. Létavértes SC 18 13 2 3 56–20 36

3. ESBE 18 10 1 7 50–47 31

4. Nádudvari SE 18 9 1 8 41–33 28

5. Nagyhegyesi SC 19 9 1 9 47–58 28

6. Konyári SE 18 8 3 7 27–28 27

7.Nagyrábé Petőfi SK 18 7 2 9 34–30 23

8. Blondy FC Esztár 18 7 2 9 21–47 23

9. Báránd KSE 18 4 3 11 26–56 15

9. Debreceni Sport Club 18 4 1 13 21–57 13

10. Földes KSE 17 2 3 12 29–54 9

Hajdúdorog SE – Hajdúhadházi FK 2-2



50 néző. Vezette: Mező S. (Kriston T., Kiss B.).



Hajdúdorog: Kompár G. – Mondok D., Dálnoki Zs., Oláh T., Anga A., Szojka I., Majoros A., Kompár B., Franczel R., Pálóczi T., Szabó Z. Vezetőedző: Szojka István.

Hajdúhadház: Kiss I. – Balogh I., Baktai L., Szarka I., Kiss Zs., Papp G., Nagy I., Halder P., Rézműves M., Ungvári G., Molnár D. Játékosedző: Nagy István Zsombor.



Gól: Szabó Z., Kompár B., illetve Kiss Zs., Papp G. Jók: mindenki, illetve Kiss Zs., Papp G., Ungvári G. Ifi: 2-6.



Szojka István: A rossz időjárás és a csúszós talaj ellenére is sikerült a csapatnak a múlthéten tanúsított akaratát átmenteni a mai meccsre, ennek most egy pontban mutatkozott meg az eredménye. egy jó ellenfél ellen. Ha ez az elszántság a továbbiakban is megmarad, nem kell félnünk a következő meccsektől. Gratulálok a játékosaimnak.



Nagy István Zsombor: Ha a rájátszás első három csapata között szeretnénk lenni, akkor ezeket a mérkőzéseket meg kell nyerni. Volt esélyünk győzni, és voltak periódusok, amikor jól játszottunk, de sajnos ma két pontot idegenben hagytunk.

Józsa SE – Nyírmártonfalva SE 2-2



30 néző. Vezette: Vasziliu T. (Papp N.).



Józsa: Goron B. – Papp R., Balogh T., Horváth R., Borbély I. (Halicsku T.), Szentjobbi R., Bardi Á., Nagy J., Hamvas E., Zabiák P. (Bucskó I.), Fekete L. (Szabó M.). Vezetőedző: Szabó László.



Nyírmártonfalva: Fekete S. – Tóth T., Dobrai G., Vértesi N. (Ladó S.), Szemán T., Debreceni R., Szemán B., Verdes E., Kiss I., Konyári S. (Szemán N.), Vértesi D. (Nagy B.). Vezetőedző: Konyári Sándor.



Gól: Szentjobbi R. (2), illetve Kiss I., Ladó S. Jók: mindenki, illetve senki.



Szabó László: Először is gratulálni szeretnék az ificsapatnak, akik zsinórban negyedik éve gyűjtik be a bajnoki címet. A mai mérkőzésünk méltó volt a rangadóhoz. Sajnos nagyon hamar emberhátrányba kerültünk, amelyet az időjárásnak is köszönhetünk. Az egész mérkőzésen színvonalas játék folyt, és megérdemelt döntetlen született.



Konyári Sándor: A végeredménytől függetlenül két, a dobogóért és a bajnoki címért küzdő csapat rangadójára két játékvezetőt küldeni, miközben teljesen tét nélküli mérkőzésekre pedig hármat, ez az egész bajnokság és a csapatok megcsúfolása. A két vesztett pontot csak magunknak köszönhetjük, a vendégek nagyot küzdve megérdemelték a pontszerzést.

Téglás VSE – Görbeházi KSE 5-3



70 néző. Vezette: Pál G. (Karsai B., Kovács R.).



Téglás: Csizmár K. – Aradi L., Szabó G., Köblös L. (Magyar M.), Bánfi Cs. (Fejes I.), Dufla D. (Balogh D.), Kapusi J., Dobrán T. (Gyönyörű T.), Sigér S., Tóth Cs., Juhász M. (Leveleki I.). Vezetőedző: Nagy Imre.



Görbeháza: Szilágyi K. – Kiss K., Toronyai L., Tóth A., Hajdú R., Szabó I., Fábián Sz., Tóth P., Ilyés Z., Pók D. (Siket Gy.), Vas B. (Ronkovics T.). Vezetőedző: Szolnoki Attila.

Gól: Dobrán T. (2), Dufla D., Kapusi J.,Tóth Cs., illetve Hajdú R. (2), Fábián Sz. Jók: Aradi L., Tóth Cs., Dobrán T., Juhász M. illetve mindenki. Ifi: 12-2.



Nagy Imre: Nehézzé tettük magunknak a mérkőzést, de a végén kiütközött a két csapat közötti különbség. Gratulálunk az ellenfélnek!



Szolnoki Attila: Remek első félidei játék után vezetést szerezve megszerezhettük volna a győzelmet, de sajnos a második félidőben a játékvezető jóvoltából nem kaptuk meg az egyenlő esélyek feltételét. Ettől függetlenül gratulálunk a téglási csapatnak!

Nyírábrány – Nyíracsád Petőfi SE 1-4

50 néző. Vezette: Gáti Cs. (Keczeli D., Jóni T.).



Nyírábrány: Küzmös Gy. – Debreceni J., Kiss R., Tóth Zs., Pintye P., Vásárhelyi Sz., Juhos Gy., Kertész I., Debreceni Gy., Gerghel Gy., Küzmös Gy. Vezetőedző: Juhos Gyula.



Nyíracsád: Papp T. (Árvai Sz.), Béres Cs., Jakab N., Maczó S., Gugg K., Lakatos M., Balogh T. (Baranyi K.), Gulyás G. (Bilda J.), György R. (Megyesán J.), Mike I. (Pintye S.), Keczán D. Vezetőedző: Pintye Sándor.



Gól: Gerghel Gy., illetve György R., Mike I., Gugg K., Baranyi K. Jók: senki, illetve mindenki.

Juhos Gyula: Megérdemelten nyert az ellenfél, jó játékvezetés!



Pintye Sándor: Gratulálok az ellenfélnek és a csapatomnak, megérdemelten győztünk!



Polgár VSE – Tiszacsege 2-2



50 néző. Vezette: Szűcs L. (Gajdics Z., Czinege T.).



Polgár: Kovács Zs. – Vaszilkó A. (Tóth K.), Porkoláb D., Kiss A., Murák K., Rédai N. (Nagy J.), Vankó Z., Rézműves L. (Kiss L.), Molnár G., Nagy Cs., Váradi Gy. Vezetőedző: Varga Gábor.



Tiszacsege: Budai B. – Gréz K., Deli G., Csernik J., Tamon R. (Nagy A.), Simon Z., Balogh A., Kovács A., Répási Gy., Csurgó Á., Rácz L. (Fülöp D.). Vezetőedző: Simon Zoltán.



Gól: Kiss A., Nagy Cs., illetve Deli G., Csernik J. Jók: Rédai N., Molnár G., illetve mindenki. Ifi: elmaradt.



Varga Gábor: Megérdemelt döntetlen.



Simon Zoltán: Úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született. Az utolsó negyed órában mindkét csapatnak meglett volna az esélye a győzelemre. A cudar idő ellenére egy izgalmas meccset játszottunk. Elégedett vagyok a döntetlennel.