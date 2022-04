Nyíradony VVTK–Monostorpályi SE 1–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Puskás Z.(Sovány L., Búzás A.)

Nyíradony VVTK: Rácz T.–Daru I., Bogár M., Vass G.(Lukács L.), Perényi R., Nagy K., Kántor T., Mile M., Bara M., Tömöri L., Kiss G.(Szilágyi Z.). Edző: Dán Ferenc

Monostorpályi SE: Szabó I.(Bodnár L.) – Nagy A.(Varga B.), Bojti Á., Nyilas Sz.(Erdős B.), Kónya M., Sólyom M., Rostás G., Gyügyei Z., Bacsó A., Szilágyi A., Csirkés I. Edző: Bereczky Bence

Gól: Kántor T. Ifi: 3–1

Dán Ferenc: A vasárnapi mérkőzés egy férfias küzdelem volt! Mindkét csapat meg akarta nyerni a mérkőzést, ebből mi kerültünk ki győztesen! Hogy miért? Mert ma is csapatként küzdöttünk egymásért, a becsületünkért, hogy a meccs után egymás szemébe tudjunk nézni. Ez megint rendben volt. Jó csapat ellen játszottunk, aki nagyon megnehezítette a dolgunkat! A sérült játékosnak minél hamarabbi felépülést kívánok és további sok sikert a Monostornak. Köszönjük a szurkolást a nézőknek! Gratulálok minden játékosnak a hozzáállásért, amit ma nyújtottak!

Bereczky Bence: Meccs előtt azt mondtam az öltözőben, hogy a labdarúgás hosszútávon igazságos, mi kivárjuk… Megvoltak a helyzeteink egy mélyen védekező és defenzíven játszó Nyíradony ellen, mégis ők nyerték a meccset egy pontrúgás után. És akkor most jöjjön a sírás. Először is, több tiszteletet érdemelne a csapatom, hiszen a meccs alatt többször is degradáló jelzővel minősített falusiak a második helyen állnak. Másodszor, nem tudok szó nélkül elmenni amellett se, hogy a múlt héten a 10. percben, ma a 40.-ben tette játékképtelenné kapusunkat egy felelőtlen csatár, ez nem büntetendő, de ha ezt nehezményezzük, az már az. Harmadszor, pedig kicsit unalmas, hogy hétről-hétre Jászai Mari-díjas alakítások után kapnak ellenfeleink szabadrúgást, míg esetünkben néma marad a síp, mert csendben vagyunk, úgy látszik ezt is gyakorolni kell. Ennek ellenére nekünk is magunkba kell nézni, sokkal koncentráltabbnak kell lennünk, mind hátul, mind pedig a kapu előtt. További sportsikereket kívánok ellenfelünknek, Bodnár Lacinak pedig gratulálok, mert mezőnyjátékosként hiba nélkül hozott le egy félidőt a kapuban.