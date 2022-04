Minden idők legjobb magyar szereplésével zárult a rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnoksága, köszönhetően Liu Shaoang négy aranyérmet hozó remeklésének. A magyar extraklasszis 500, 1000 és 1500 méteren is győzött, így mindhárom egyéni távon aranyérmes lett, egyúttal megvédve összetett világbajnoki címét is. A Hajdú-bihari Naplónak Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke értékelte a mieink szereplését.

– Fantasztikus eredményeket értünk el a világbajnokságon – szögezte le a sportvezető. – Soha ilyen jól nem szerepeltünk, Ádó révén a megszerezhető 10-ből négy aranyérmet elhoztunk, amely az éremtáblázat második helyét jelentette egyben. Ez óriási siker, hatalmas élmény volt megélni, hogy a világ vezető nemzetei ebben a sportágban a mi hátunkat nézik. Ádó megállíthatatlan volt, azt csinált a többiekkel, amit akart. Belülről is, kívülről is előzött, az 1500 méteres távon már látszott, a mezőny többi tagja azért küzdött, hogy ki legyen a második, mert egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a mi fiúnkkal – értékelt.

Nagy remények

Kósa Lajos ugyanakkor kiemelte, egy szezon végén, ha nyersz, ha veszítesz, a legfontosabb kérdés mindig ugyanaz: hogyan tovább? – Gyönyörű eredményeket értünk el, de azt vallom, mindig van feljebb! A szövetségben tisztújítás következik, aztán össze kell rakni azt az edzői stábot, amely a meglévő világklasszisainkkal folytatja a munkát – ne feledjük, a vb-re nem utazott ki Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry és Burján Csaba sem – és tovább erősíti, fejleszti az utánpótláskorú versenyzőinket. Hiszen ne feledjük, csikócsapattal voltunk Kanadában, 24 esztendősen Ádó volt a rangidősünk. A lányok átlagéletkora 21, míg a fiúké 20 év volt, tehát megvan utánpótlás, talán még nem ott, ahol a csapat teteje, de fiatalok teljesítménye nagy reményekre ad okot – méltatta az utánpótlásban folyó munkát is az elnök.

– Ami ugyancsak nagyszerű, és örömteli, hogy a Hamiltonban rendezett szinkronkorcsolya-világbajnokságon nyolcadik lett a magyar csapat.

Eddig a tizennegyedik hely volt a legjobb eredményünk, tehát fantasztikus a fejlődés, és beléptünk azon nagy szinkronos nemzetek sorába, akik egynél több csapatot tudnak majd indítani a vb-n.

A műkorcsolyázást is szeretnénk fejleszteni, hosszú évtizedek után párosban kvalifikáltuk magunkat a pekingi olimpiára, csak sajnos a Magyar Márk–Scsetyinyina Julija párosból Márk covidos lett, így nem tudott jégre lépni – idézte fel.

Komoly sportdiplomáciai siker

Ám nemcsak itthon, hanem a nemzetközi szövetségben is elképzelhetőek változások: nyáron Thaiföldön lesz a világkongresszus, ahol új elnököt választ az ISU, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség. – Kanadában találkoztam a dél-koreai szövetség elnökével, az amerikai – ott ketté van bontva a short track és a műkorcsolya – elnökökkel, de emellett egyeztettem más nemzetközi vezetőkkel is – mondta el Kósa Lajos, aki egy örömhírt is megosztott lapunkkal:

2018 olimpia bajnok férfi váltó egyik oszlopos tagját, Knoch Viktort beválasztották az ISU sportolói bizottságába, méghozzá a legnagyobb szavazati aránnyal.

MSZ