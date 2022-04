Rácz Lajos, a házigazda Rácz Kickboxing Team elnöke köszöntötte az összegyűlt 32 egyesület versenyzőit, majd átadta a szót Maczik Erikának, Nádudvar polgármesterének.

– A Rácz Kickboxing Team és a támogatók, segítők erőfeszítéseinek köszönhetően már évtizedes hagyománya van a versenynek. A koronavírus-járvány miatt olyan időszak van mögöttünk, amelyben nem volt könnyű létezni, és nem volt könnyű életük a sportolóknak sem, ám most már újult erővel mérhetik össze tudásukat a harcosok. Emiatt is örülök, hogy az ország minden szegletéből érkeztek csapatok, versenyzők, hogy megmutassák, milyen felkészültségi állapotban is vannak.

Mindig csodálattal tölt el, hogy a küzdősportokban a versenyzőknek egyedül kell kimennie a küzdőtérre. De ez nem működhet az edzők, a támogató közeg nélkül, akik segítenek az erő és az elme harcának megvívásában. Ha ez sikerül, az hatalmas erőt biztosít nemcsak a sportban, hanem ahhoz is, hogy később az életben is jól teljesítsen az illető

– mondta el Maczik Erika, majd megnyitotta a versenyt.

Ám mielőtt megkezdődött volna a küzdelem, Galambos Péter, a Magyar Kick-box Szövetség elnöke is köszöntötte a megjelenteket. – Mindig öröm, amikor ennyi harcos méreti meg magát, mint itt Nádudvaron. Sajnos az elmúlt esztendőkben lecsökkent a sport aktivitása a Covid miatt. Ezt az igen jelentős történelmű viadalt érdemes felfogni a június budapesti világkupa előtti egyik legkomolyabb felkészülési versenynek, ahol remek tapasztalatokat lehet szerezni – fogalmazott az elnök.

A küzdelmeket Petrovszki Márton, a Kondorosi Kick-box Egyesület ifjú országos bajnokának formagyakorlat-bemutatója vezette fel, melyet követően mind az öt pástot birtokba vették a kick-boxosok. Minden egyes szép találatot nagy ováció fogadott, ám nemcsak az edzők, a csapattársak és a hozzátartozók figyelték árgus szemmel a fiatalokat, hanem a bírók is, akik között feltűnt Korcsok Nikolett, a Rácz Kickboxing Team fightere is.

Korcsok Nikolett | Forrás: Czinege Melinda

– Lassan 10 éve, 2013 óta sportolok a Rácz Kickboxing Teamben. Ez a második versenyem, hogy bíróként is szerepelek, mert általában különválasztom a kettőt. Mindig is érdekelt a bíráskodás, ráadásul versenyzőként ismertem a legtöbb szabályt, emiatt nem volt annyira nehéz beleszoknom. Szeretnék a súlycsoportomban elsőként végezni, de sok függ a körülményektől, de mindent megteszek majd a sikerért – ígérte az ifjúsági Európa-bajnok.

MSZ