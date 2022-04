Most sikerült, és arra törekszik, hogy minél tovább gyarapítsa az élvonalbeli összecsapásait. A labdarúgó a csapat honlapjának beszélt az elmúlt időszakról.

– Amikor kicsi voltam, az is elérhetetlennek tűnt, hogy egyszer majd pályára lépjek a Lokiban. Minden egyes percét élveztem annak, amit a csapat körül töltöttem, ezért voltam kint minden meccsen és szedtem a labdát éveken át. Nagyon boldog vagyok, hogy 200 találkozóm van a DVSC-ben, de elég hosszú út vezetett idáig. Büszke vagyok rá, hisz abban a klubban értem el, amely a legközelebb áll a szívemhez. Nyilván hamarabb is meg lehetett volna annak tudatában, hogy egy bizonyos időszakot távol töltöttem Debrecentől, de bízom benne, tovább tudom gyarapítani a mérkőzéseim számát.

A Loki 33-as mezszámú játékosa az elmúlt időszakban több sérüléssel is bajlódott, de mostanra szerencsére maximálisan a játékra tud koncentrálni.

– Sarokgyulladásom és húzódásom is volt, de tünetmentes vagyok. Az utóbbi időben nem játszottam annyi meccset, ez nyilván minden labdarúgóra kihatással lenne. Éreztem, hogy a Paks elleni találkozó kivett belőlem, de azt gondolom, ha tudok edzeni és játékban vagyok, akkor rendben leszek fizikálisan.

A Zalaegerszeg elleni összecsapás gól nélküli döntetlent hozott az elmúlt hétvégén. A játékos úgy érzi, a görcsösség és a túlzott akarás miatt nem sikerült itthon tartaniuk a három pontot.

– Azt éreztem belülről, hogy minél hamarabb szeretnénk gólt szerezni. A szívünk vitt előre, talán ezért lehetett, hogy olyan lehetetlen szituációkban is próbáltunk labdát szerezni, amire nem volt reális esély. Kevésbé volt élvezhető a kilencven perc, de nagy dolog lett volna nyerni, amire meg is volt az esély, viszont a szerencse nem állt most mellettünk. Ha reálisan nézzük, igazságos eredmény született, hiszen nem tudtunk föléjük kerekedni. Sok hibával játszottunk, de mi is emberek vagyunk, ilyen a futball, megyünk tovább.

Nem vár könnyű mérkőzés a Lokira, hisz a bajnokaspiráns Ferencváros otthonában folytatja szereplését szombat este a fővárosban.

– Hazai pályán sikerült meglepni a Fradit, és az első egymás elleni meccsünkön is sokáig jól álltuk a sarat, de akkor 4-2-es vereséget szenvedtünk. Sok sérültünk volt akkoriban, nem tudtunk kellően frissíteni és elfogytunk a végére, ez vezetett ahhoz, hogy kikaptunk. Ettől függetlenül láthatjuk, más csapatok is bizonyították már, hogy szervezett és egységes játékkal lehet eredményt elérni az Üllői úton. Így készülünk egész héten, és mindenképp úgy utazunk a fővárosba, hogy ponttal, pontokkal térjünk haza. Nem egyszerű, de nem is lehetetlen, csak rajtunk múlik, hogy sikerül-e. Minden pontnak hatalmas jelentősége van, valamennyi találkozó élet-halál harc az NB I.-ben, de bízom benne, az elkövetkezendő hetekben olyan eredményeket tudunk elérni, hogy az idény végén a körülményekhez képest elégedetten zárjunk.