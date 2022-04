A két gárda legutóbbi találkozóján a Loki bravúros játékkal megverte a Fehérvárt, ezzel egy közel 8 éves Vidivel szembeni NB I.-es nyeretlen szériát törve meg. Azonban hazai pályán 2013 májusában kerekedett felül utoljára a hajdúsági együttes aktuális ellenfelén, tehát a Nagyerdei Stadionban még nem ünnepelhettek debreceni sikert a szurkolók.

Az előző fordulóban a DVSC számára kedvezően alakultak az eredmények, így a csapat továbbra is 8 ponttal áll a legjobb kieső helyen tanyázó Gyirmót előtt. Izgalomra tehát nincs ok, azonban egy győzelemmel – a forduló többi összecsapásától függően – akár matematikailag is bebiztosíthatná Joan Carrillo együttese élvonalbeli tagságát. A mérkőzést megelőzően nyilatkozott a Naplónak a katalán szakember. – A legfontosabb számunkra, hogy megszerezzük a három pontot. Ismerjük riválisunk erejét, szerintem a szombati meccs más lesz, mint az előző. Edzőváltáson estek át – Szabics Imrét Michael Boris váltotta a padon –, ezzel úgy látom, hogy a játékuk is más lett. Offenzív felfogást követően jóval védekezőbbé vált az együttes, nem támadnak le olyan magasan, mint előtte. Ennek köszönhetően jobb eredményeket is értek el az utóbbi időszakban – osztotta meg észrevételeit.

A Loki trénerének különleges lesz az összecsapás, hiszen korábban két ízben is volt vezetőedző Fehérváron, ahol 2015-ben bajnoki címet, 2020-ban pedig ezüstérmet szerzett az OTP Bank Ligában. – Sok barátom van a Vidinél a szurkolók és a játékosok között is, és tudom, hogy nincsenek jelenleg a legjobb helyzetben. Attól függetlenül azonban, hogy jó ismerősökkel nézek szembe nyerni szeretnék. Rossz hír, hogy a drukkereink nem lehetnek a saját helyükön a meccsen a szektorbezárás miatt, de nem számít, mert közösen erősek vagyunk – fogalmazott.

A legutóbbi győzelem alkalmával pályára lépett a DVSC tehetséges fiatal jobbhátvédje, Baranyai Nimród is, aki úgy véli, presztízsmérkőzés vár rájuk. – Az előző alkalommal egy kiélezett összecsapáson nyertünk, de előtte is döntetlen értünk el ellenünk. Jól haladtunk az edzések alkalmával, és bízom benne, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. Szerintem a minimális célt, a bennmaradást elértük, de ettől függetlenül a ránk váró négy meccsből minimum kettőt meg szeretnénk nyerni – fogalmazott a debreceni futballista.

A Debreceni VSC és a MOL Fehérvár FC összecsapása szombat este 19 óra 30 perctől kezdődik, amit az M4 Sport élőben közvetít majd.

Bakos Attila