A debreceni születésű, olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok Kapás Boglárka edzőjével, Virth Balázzsal a Nemzeti Sport online kiadása készített interjút.

A tanítványai közül a két legsikeresebb nem zárt rossz országos bajnokságot, Milák Kristóf kiváló időket úszott, Kapás Boglárka pedig a váltókban mutatta meg, mit tud. Elégedett?

Annyira nem. Kristóffal és Bogival igen, bár utóbbi nemigen tudott felkészülni erre a debreceni ob-ra a sérülése miatt, azért a 4x200-as gyorsváltóban korábbi önmagát idézte.

Kapás Boglárka (balról), Virth Balázs, Milák Kristóf és Kovácshegyi Ferenc

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Mi ez a sérülés pontosan?

Boginak a dereka fáj. Hogy mitől, nem tudjuk pontosan, minden bizonnyal a túlerőltetéstől. Gyógytornával kezeljük a problémát. Kristóf kapcsán is voltak aggályaim, hiszen parádésan haladt a felkészülésünk, aztán Tenerifén a második héten betegség miatt kidőlt, a harmadik meg arra ment rá, hogy valahogyan összekaparjuk. Az országos bajnokság előtti napokban volt egy-két olyan edzés, amely alapján azt gondoltam, talán tud normális időket úszni. Rosszabbra számítottam, ennek ellenére volt bennünk elégedetlenség, hiszen tudtuk, ha nincs a betegség, sokkal többre lett volna képes.

Virth Balázs és Milák Kristóf

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Milák az ob végén úgy nyilatkozott, hogy más elvárásokkal vágott neki az országos bajnokságnak. Leginkább azért, mert szeptember óta új csapatban és edzővel készül, s bár nagyon élvezi az új közeget, önnel pedig kifejezetten jó a kapcsolata, volt benne egy kis félsz. Ön mit mond kettejük viszonyáról?

Ugyanezt. Amikor elvállaltam Kristóf felkészítését, sokan féltettek, és én magam is úgy gondoltam, nem lesz egyszerű történet, ám ő rengeteget segít nekem. Nyilvánvalóan az eredmények igazolják majd, hogy működik-e a kapcsolatunk, egyelőre annyi tudok mondani, hogy Kristóf nagyon jó visszajelzéseket ad nekem, mindent megtesz azért, hogy megismerjem őt.

Hogyan dolgozik vele a mindennapokban?

Jól. Már eljutottunk oda, hogy elég ránéznem, és látom rajta, mikor kell engednem a méterekből. A közös munkánk elején mondtam neki, szóljon, ha soknak vagy éppen kevésnek érzi a napi adagot – szól is. Úgy látom, inspirálja az is, hogy véleményt alkothat, hogy van beleszólása a felkészülésbe.

Azt mondja, sokan féltették a közös munkától – még most is akadnak ilyenek?

Én féltem magamat.

Azért, mert Milák Kristóf esetében tulajdonképpen csak hibázni lehet?

Valahogy így. A közös munkánknak egyébként úgyis 2024-ben lesz az eredményhirdetése, akkor lehet értékelni mindent, e tekintetben valójában mindegy, mi történik júniusban a budapesti világbajnokságon.

Addig pedig vár önökre a formába hozás időszaka.

És az mindig rizikós. Az, hogy kinek mennyit kell levenni a terhelésből, milyen szinten kell fenntartani az állóképességét, egyénfüggő. Az öt tanítványomnál is más-más a célravezető. Ezt egy edzőnek éreznie kell, de ezekben a napokban fokozottan számítanak a versenyzői visszajelzések.

Kapás Boglárka

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Kapás Boglárka az egyetlen olyan tanítványa, akivel ezen a téren is vannak már bőséggel tapasztalatai, ő viszont alig-alig úszott egyéni számot Debrecenben.

Bogi jelenleg ért el odáig, hogy úgy igazán elkezdhetünk dolgozni – vagyis odáig, ahol februárban kellett volna lennie. Majdnem két hónapon keresztül nemigen tudott edzeni, még a cipőfűzőjét sem tudta bekötni, annyira fájt a dereka. Aztán amikor javult az állapota, beteg lett, majd amikor meggyógyult, újból fájni kezdett a dereka. Éreztem rajta a feszültséget, sokszor magába roskadt, így aztán az egyik reggel azt mondtam neki, engedjük el ezt a világbajnokságot, és készüljünk az augusztusi római kontinensviadalra – nem hiszem, hogy bárki szemrehányást tehetne neki, hiszen már Rio után is abba akarta hagyni, aztán Tokió után is, de még mindig itt van, küzd, harcol, és még az érmeket is szállította. Ezek után már a délutáni edzésen egy sokkal jobb kedvű Bogi jelent meg, onnantól felszabadultabban úszik, s már nem azt számolgatja folyton, hány hét maradt ki a felkészüléséből...

Mindez azt jelenti, hogy Kapás nem lép rajtkőre júniusban a Duna Arénában?

Ott van a csapatban, a következő hetek eldöntik, hogy elindul-e a világbajnokságon.

A másik három tanítványának a római Európa-bajnokság a célja?

Zombori Gábor és Veres Laura Rómára készül, egyéniben Márton Richárd is, ám rá a kapitány számít a 4x200-as gyorsváltóban, ahogyan Milák Kristófra is. Kristóf kétszáz gyorson egyéniben is indulni szeretne a vébén, ez mindkettőnknek nehéz feladat lesz, hiszen a számot üti a kétszáz pillangó, vagyis kőkeményen fel kell készülnie, de azt mondta, elég kemény fiú ő, képes így is megcsinálni.