Harmadik középházbeli mérkőzésén is vereséget szenvedett a DEAC-Tungsram, Berényi Sándor együttese ezúttal a Naturtex-SZTE Szedeák otthonában maradt alul kilenc ponttal, 91-82-re. A mieinknek találkozó véghajrájához közelítve még lehettek reális győzelmi ambícióik, azonban a kulcsmomentumokban a házigazdák tudtak higgadtabbak maradni.

Duplán megvariálta a Kecskemét ellen látott kezdőötösét Berényi Sándor vezetőedző, aki ezúttal a Josh Hagins-Polyák László párosnak szavazott bizalmat a hátvédposztokon. A változtatásokból kifolyólag Valerio-Bodon Vincent visszakerült eredeti helyére, a palánk alatti feladatokért pedig ismét Djordje Dzseletovics és Ivan Aska felelt – írja a deac.hu.

Nem indult jól az összecsapás a DEAC számára: Aska nyitókosarára a hazaiak egy 8-0-s rohammal feleltek. A Tisza-partiak rohamait Polyák és Valerio-Bodon révén igyekezett megfékezni a cívisvárosi alakulat, de még mielőtt a mieink utolérhették volna ellenfelüket, Bognár Kristóf behintett egy triplát. (11-6) Nem sokkal később aztán Persons is távolról volt eredményes, hat pontra növelve a különbséget, de a hajdúságiak Aska duplájával és Polyák hármasával tapadtak riválisukra. (16-15)

A felvonás végén a Szedeák leginkább a büntetővonalról jeleskedett, Tyler Personsék egyesével zsinórban hét pontot szereztek, míg eközben a fehér-feketéknek már csak egy Aska-tempóra futotta a pihenőig. (23-17)

Aska feltartóztatása a folytatásban is sok gondot okozott a szegedi védelemnek, a Virgin-szigeteki játékos a második negyed elején megszerezte tizedik, majd rögtön utána tizenkettedik pontját is, jóformán egymaga húzva ekkor a Debreceni Egyetem gárdájának szekerét. Az ifjú Szatmári Zsombor viszont övéi szempontjából a lehető legjobbkor értékesített egy kinti dobást, ezzel tartva a felek közötti távolságot. (28-21) Ezen időszak korántsem a védekezésről szólt, szinte minden akcióból kosár született mindkét térfélen. Hátsó szekcióját a DEAC tudta hamarabb rendbe tenni, amihez nagyban hozzájárult a kiválóan beszálló fiatal Gáspár Mátyás, elől pedig Hagins kapta el a fonalat – 33-32-nél fordítottak a vendégek. Simándi Árpád időkérését sorozatban hat csongrádi egység követte, így gyorsan visszavette a vezetést a Szeged, de Drenovac ziccereinek köszönhetően a csapatok továbbra is fej-fej mellett haladtak. A nagyszünet előtt többször is előnybe kerülhettek volna Thames-ék, lehetőségeik azonban kimaradtak, ellenben a túlsó térfélen Persons kilencméteres bombája beakadt.

Az utolsó szó mégis a miénk lett: Gáspár Mátyás dudaszós hárompontosával fejeződött be a félidő. (43-42)

Polyák távolijával a fordulás után néhány pillanat erejéig újfent debreceniek jártak előrébb (43-45), de ekkor a Magyar Kupa ezüstérmese ismét sebességet váltott, és egy 10-0 szériát produkálva állva hagyta Drenovacékat. (53-45) Berényi Sándor magához is rendelte övéit, az eligazítást követően legénysége főként Hagins és Polyák pontjaira építve egylabdányira faragta a differenciát. (57-55) A harmadik etap hajrájában Bognár és Alston vezényletével megőrizte kedvezőbb pozícióját a Szedeák, és Hagins időntúli technikai hibája sem segített a DEAC-on – 67-62-es Tisza-parti fórral érkeztek el a záró tíz perchez a gárdák.

A jelentős tét egyre jobban meglátszott a parketten is a mindent eldöntő játékrész során, a védekezés a faulthatáron mozgott, sőt, gyakran át is lépte azt, így korán kigyűltek a csapathibák.

Ezt a Berényi-fiúk tudták hatékonyabban kihasználni, négy és fél minutummal a lefújás előtt egalizált a Debrecen, a végjátéknak tehát tiszta lappal vágtak neki az együttesek. (75-75) Lélektanilag a legrosszabb momentumban a játékvezetők egy technikai hibát ítéltek a hajdúsági kispad ellen, ami talán a sordsöntő támadásokra is rányomta bélyegét: a kulcspillanatokban rendre rossz döntéseket hoztak a kosarasaink, míg a szegediek hideg fejjel dűlőre vitték az ütközetet. A kegyelemdöfést Persons vitte be – a DEAC nyeretlen maradt a középházban, és borzasztóan nehéz helyzetbe került a rájátszásba jutást illetően.

Naturtex-SZTE Szedeák – DEAC-Tungsram 91-82 (23-17, 20-25, 24-20, 24-20)

Szeged: PERSONS 32/12, Cook 9/3, Balogh S. 4, BOGNÁR 12/3, ALSTON 10.

Csere: R. Davis 13/3, Kerpel-Fronius -, Polányi -, Keller I. 4, Szatmári 3/3, Filipovics 2.

Vezetőedző: Simándi Árpád

DEAC: HAGINS 15/6, POLYÁK 16/12, Valerio-Bodon 2, ASKA 17, Dzseletovics 3.

Csere: Thames 12, Drenovac 14, Kovács -, Gáspár 3/3, Neuwirth -.

Vezetőedző: Berényi Sándor

Berényi Sándor: Gratulálok a Szegednek! Ma egy jobbik arcunkat mutattuk, ami a küzdést és a harciasságot illeti. Ha ezen az úton haladva még fejlődni tudunk, akkor ki tudunk lábalni ebből a borzasztó helyzetből. A távoli dobások hatékonysága volt a különbség a két csapat között, rengeteg üres dobást hibáztunk. A lepattanókban felülmúltak bennünket, ez több labdát is eredményezett a hazaiaknak. Talán a festékben lehettünk volna agresszívabbak. Akadtak ugyan biztató periódusok, de olyan helyzetben vagyunk, amikor ezek a meccsek nem jönnek össze. Remélem, ez megváltozik a jövőben.