A tények OTP Bank Liga, 30. forduló Debreceni VSC – MOL Fehérvár FC 3–0 (0–2) Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3604 néző. Vezették: Vad II. István (Tóth II. Vencel, Buzás Balázs) DVSC: Hrabina – Kusnyír (Baranyai 73.), Pávkovics, Nikolics, Ferenczi (Korhut 84.) – Bényei Á., Varga J., – Dzsudzsák (Bévárdi 62.), Da. Babunski, Sós (Bódi 62.) – Do. Babunski (Tischler 62.). Vezetőedző: Joan Carrillo. Fehérvár: Kovács D. – Rus, Stopira, Shabanov – Nego (Lüftner 82.), Rúben (Zulj 62.), Dárdai (Leidniev 82.), Makarenko – Kodro, Nikolics (Petrjak 67.), Heister (Bese 82). Vezetőedző: Michael Boris Gól: 0–1 Nikolics (9.), 0–2 Kodro, 0–3 Nego (80.) Mesterszemmel Joan Carrillo: A Vidi jobb volt nálunk a találkozón, sajnos sokat hibáztunk. A második félidőben változtattunk, valamivel javult is a játékunk, de nem volt meg igazán a lehetőségünk a gólszerzésre. Nem akarok kifogásokat keresni, de sok problémánk volt a héten, ami a meccstervünket felborította. Ettől függetlenül a játékosok mindent megtettek, amit tudtak. Nincs sok időnk a mezőkövesdi találkozóig, arra kell készülnünk. Michael Boris: Ilyen játékra készültünk a héten, az első félidőben látszott is, hogy milyen az, amikor előrefelé játszunk. A szünet után talán túlzottan is visszahúzódtunk, de nem kaptunk gólt, ami pozitívum. Nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk Debrecenben, mert ez senkinek sem könnyű. Továbbra is a negyedik hely a célunk.