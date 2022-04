A Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter a Debreceni Sportcentrummal közösen rendezte meg a FőnixFittet szombaton a közelmúltban korszerűsített Főnix Arénában. A programot a város támogatásával, valamint a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetével és a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központtal összefogva rendezték meg 3000 négyzetméteren. A nagyszabású szabadidős- és tömegsportnap célja, hogy a mozgást, a testedzést népszerűsítsék, hangsúlyozzák egészségmegőrző szerepét.

A testet megmozgató nagyszínpados programokon kívül a fitnesz különböző ágainak népszerű képviselői izzasztják meg a résztvevőket, úgy mint Béres Alexandra, Sifter Tímea, Péntek Enikő, Tatarek Rezső, Czégel Erika vagy éppen Bánkuti Gabriella. Emellett a legnépszerűbb debreceni fitneszklubok standjai, továbbá workshopok, szakmai kiállítók is várják az egész napos edzéslehetőség iránt érdeklődőket. A rendezvényen Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének standját is megtalálhatják az érdeklődők. A helyszínen a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központja ingyenes diagnosztikai mérésekkel, szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással vár mindenkit.

Az esemény délelőtti megnyitóján Széles Diána alpolgármester mondott beszédet. – A koronavírus óta talán az első igazán nagy rendezvénye Debrecennek az V. FőnixFitt. Amikor elkezdtük szervezni, akkor azon voltunk, hogy egyáltalán megvalósulhasson ez a nap. A Mozdulj, Debrecen! programot tavaly októberben indítottuk el, azóta 10 ezer ember sportol a városban minden kedden és csütörtökön. Ez megmutatja, hogy milyen erős város vagyunk, mennyire sok ember tesz az egészségéért – fogalmazott.

A megnyitót követően folytatódott négy színpad előtt, több ezer emberrel az edzés megállás nélkül, remek hangulatban, zenék kíséretében.

Dékán Tamás, a Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter ügyvezetője a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozott az esemény napján. – Nagy az érdeklődés, rengetegen várták az V. FőnxFittet, de a koronavírus hatását azért érezzük, látjuk, hogy az emberek óvatosabbak voltak. Valamint a halasztás sem tett jót a sorozatnak, viszont azt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy, akik itt vannak, azok nagyon várták ezt a napot. Összességében sikerként éljük meg ezt az eseményt, de nekünk is sokat kell dolgoznunk, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba – mondta.

Az ügyvezető arról is beszélt lapunknak, hogy milyen típusú tréningekkel várják az érdeklődőket. – Mindenféle mozgásformát ki lehet próbálni a zumbától, a gerinctornán, mindful- és gyerekfitneszen át az alakformáló edzésig. A négy színpadon országosan ismert profi előadókkal együtt sportolhatnak a kilátogatók, mindenki megtalálhatja azt a tréningtípust, amelyet a legjobban élvez. Nem titkolt célunk, hogy sok emberrel szerettessük meg az itt kipróbálható mozgásformákat, amelyet aztán a hétköznapokban is űzhetnek – nyilatkozta.

Dékán Tamás végül arról is beszélt, hogy egy ekkora rendezvény megszervezése mekkora munkával jár. – Próbálunk figyelni a körülményekre, a kialakításra, a berendezésekre olyan módon, hogy ezek minden igényt kielégítsenek. Természetesen ez nem kevés feladattal jár, de egy megszokott csapattal hoztuk ezt létre, mondhatjuk, hogy már nem kevés rutin is van a hátunk mögött. Viszont mindig szükség van az újdonságokra is, próbálunk arra törekedni, hogy évről évre tudjunk új színt vinni a műsorba. A Mozdulj, Debrecen! program keretében azon dolgozunk a jövőben, hogy szabadtéren is létrejöjjön egy hasonlóan nagyszabású, tömegeket megmozgató rendezvény – zárta gondolatait.

Forrás: Molnár Péter

Béres Alexandra, a világ- és Európa-bajnok fitneszedző a délután tartott tréningje után a Naplónak nyilatkozott. – Az emberek többsége januárban, valamint szeptemberben kezd el mozogni, de a harmadik legnépszerűbb időszak talán az április. Ilyenkor sok hölgy ráébred, hogy már nagyon közel van a bikiniszezon, és valamit most már muszáj tenni. Az ilyen típusú órák pedig szerintem hosszan tartó lendületet adnak sok mindenkinek. Egész évben hasonló edzésekre van szükség a zsírégetés szempontjából, de ilyenkor szezonális a lábak edzése, hiszen a jó időben azok látszanak a rövidebb ruhák viseletekor – mutatott rá.

A magyar bajnok tréner elmondta, hogy minden nap tart órákat, és mindig próbál új dolgokat belevinni a gyakorlatokba, különösen az ilyen nagy érdeklődéssel kísért edzésekre. – Ha minden esztendőben ugyanazokat a mozgásfajtákat csinálnám, akkor lehet, hogy kevesebben lennének. De úgy láttam, hogy sok visszatérő mozogni vágyó volt a színpad előtt, ezért érdemes mindig újítani – nyilatkozta Béres Alexandra, aki arról is szót ejtett végezetül, hogy milyen érzés a cívisvárosba visszatérnie. – Szeretem Debrecent, le a kalappal a helyi nők és férfiak előtt, mert nagyon fittek. Lehetett látni, hogy nemcsak benéztek a rendezvényre, hanem végig is csinálták az órákat – zárta gondolatait.

Az érdeklődőket reggel fél nyolc óta várják a Főnix Arénába egészen este hat óráig.

Arany Balázs