Nyíradony VVTK–Hajdúsámson 0–1 (0–1)

50 néző. Vezette: Forgács K. (Kiss A., Kiss B.).

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J., Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F. (Kiss G.), Bara M., Bogár M., Daru I., Kovács Gy. (Ungvári P.), Tömöri L. (Vass G.). Edző: Dán Ferenc.

Hajdúsámson: Nagy P., Balla B., Nagy I., Halász Z., Bacskai A., Mertin L., Molnár Á., Jánosi B. (Mertin D.), Szabó B., Bordás Á., Kiss R. Edző: Halász Zoltán.

Gól: Szabó B. Jók: mindenki.

Dán Ferenc: Mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltunk a Sámsonnak! Viszont ha hazai pályán nem tudunk gólt rúgni, akkor nehéz mecset nyerni, és mivel mi kaptunk egyet, így még az 1 pontra sem voltunk jók. Ez van. Többször mondtam, hogy az ellőrejátékunk nem az igazi, ma is ezt éreztem. De a futballhoz szerencse is kell, amivel mi ma hadilábon álltunk. Egyszer ad, egyszer elvesz – ez ilyen játék. További sok sikert a Sámsonnak! Sokat kell még dolgozni, hogy az ilyen mecset is meg tudjuk nyerni!

Halász Zoltán: A mai rangadón meddő mezőnyjáték folyt, a kapuk főként pontrúgásokat követően forogtak veszélyben. A szurkolóinknak köszönhetően idegenben is otthon érezhettük magunkat, remek hangulatot teremtettek, talán ennyivel voltunk ma jobbak.

DASE–BUSE 4–0 (2–0)

Vezette: Gálfi F. (Hajdu P., Sápi Cs.).

DASE: Kerekréti G., Nagy B., Nagy L., Molnár B. (Rácz N.), Csák Zs. (Dobos Á.), Éles M. (Győri R.), Éder G., Bucz B. (Kiss L.), Ramakhutla S. (Éder B.), Balogh B. (Kovács M.), Ibrahim K. (Kang J.). Edző: Kovács Miklós.

BUSE: Alimán Gy., Kardos I., Nagy B., Békési D., Váradi M. (Chlebik B.), Polonio-Guerreiro J. (Szabó G.), Trencsényi J., Ertsey Zs. (Erdei M.), Ékes G., Nagy K. (Puskás Z.), Nagy I. (Duró D.). Edző: Szitkó Róbert.

Gól: Bucz B., Éles M., Kiss L. (2).

Kovács Miklós: Az első félidőben magabiztosan, jól futballoztunk, ez két rúgott góllal párosult, majd a folytatásban második félidő elején egy picit ránk jött az ellenfél, de szerencsére sikerült kapott gól nélkül lehozni ezt az időszakot. A végén cserékkel frissítettünk, akik új lendületet adtak a játéknak, és sikerült újabb gólokat szereznünk. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, és nagyon örülünk neki, hogy sikerült megtörni a Berettyóújfalu elleni rossz szériánkat. Sok sikert kívánunk az ellenfelünknek.

Szitkó Róbert később nyilatkozik.