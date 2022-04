Rodrigo növelhette volna a fórt, majd a másik oldalon Suscsák forgácsolta szét a felső lécet. Egy középre tartó hazai lövés tett pontot az első félidőre, így 1–0-s debreceni előnynél vonultak pihenőre a csapatok.

A térfélcserét követően Szentes-Bíró Tamás ravasz lövéssel tesztelte Vámosit, majd Krajcsi parádézott egyet a másik gólvonal előtt. Újra a hazai csapatkapitány lőtt, de a kapufáról kifelé pattant a játékszer. Azért a lilák sem bóbiskoltak, így változatos volt a mérkőzés: a fővárosiak az egyenlítésért, a DEAC az egy kis levegőt jelentő második gólért küzdött. A taktikák nem változtak, a fekete-fehérek igyekeztek minél távolabb szorítani ellenfelüket a kapujuktól, míg az Újpest ívelgetésekkel próbálkozott Krajcsi többször is hangos Rendeződj! felkiáltással igyekezett nagyobb koncentrációra ösztökélni csapattársait. Szükség is volt rá, mert amikor Harnischnál volt a labda, a vendégcsatár többször is beforgatta a védőjét. Az újpesti csatár nyerőember lehetett volna, de előbb gyakorlatilag egy gólba tartó labdába ért bele szerencsétlenül, majd kihagyott egy ordító ziccert. Ahogy telt az idő, úgy nőtt a feszültség a pályán, valószínűleg emiatt is kapkodtak a befejezéseknél mindkét oldalon a futsalosok. A lilák az utolsó percekben áttértek a vészkapus játékra, de maradt az 1–0, nagyon fontos 3 pontot szerzett a DEAC.

MSZ