A DEAC férfi futsalcsapata miután hétfőn a bajnokságban 1–0-ra legyőzte az Újpest gárdáját szerdán este a Magyar Kupában is sikert aratott a fővárosiak ellen, ezúttal 8–5-ös arányban idegenben. Az első játékrészben 3–1-es előnyt alakítottak ki az egyetemisták, Szentes-Bíró Tamás, Berecz Rafael, valamint Siska Gergő voltak eredményesek. A fordulást követően hiába talált be Harmati Tamás, szorossá vált a meccs, hiszen kétszer is beköszöntek a hazaiak. De a cívisvárosiak ekkor rákapcsoltak, és további négy gólt szereztek Szentes-Bíró, Thiago, Rodrigo és Béres öngólja révén. Erre érkezett még két újpesti válasz, így alakult ki a 8–5-ös végeredmény. A kupa negyedik fordulójában már oda-visszavágós párharcban döntik el a felek a továbbjutás kérdését, a második felvonást április 20-án rendezik a DESOK-ban.

Az összecsapás másnapján a duplázó Szentes Bíró Tamás értékelte teljesítményüket a Hajdú-bihari Naplónak. – A hétfői meccsen mindössze 1–0-ra győztünk, de a lényeg a siker volt, így jó alappal utaztunk a szerdai mérkőzésre. Ezúttal nagyobb arányú sikert arattunk, amely annak volt köszönhető, hogy jobban koncentráltunk a kapu előtt, nagyobb számban értékesítettük a helyzeteinket. Amikor a második játékrész elején 4–3-ra feljöttek a lila-fehérek, akkor Elek Gergő időt kért, és elmondta, hogy nyugodjunk meg, jobban kell koncentrálnunk. Be is tartottuk az utasításokat, így ismét növeltük az előnyünket a folytatásban. Ez a háromgólos győzelem jó alap lehet a visszavágóra, viszont, ha még jobb százalékban használtuk volna ki a lehetőségeinket, akkor magabiztosabb is lehetett volna a siker. A debreceni fellépésünkön meglesz a hazai pálya előnye, így én bizakodó vagyok a továbbjutást illetően – mondta.

Az utóbbi hónapokban nem igazán ment a DEAC-nak a bajnokikon, de a héten mindkét sorozatban legyőzték az újpestieket, így talán ismét jó formába lendülhetnek a debreceniek. – Tudtuk, hogy az éremért való küzdelemhez elég egy csapatot magunk mögé utasítani az NB I.-ben, és sikerült is legyőzni a fővárosiakat. Ettől függetlenül nem csak erre az egy meccsre kell készülnünk, de kétségtelenül ez volt a legfontosabb – zárta gondolatait Szentes-Bíró Tamás.

Arany Balázs