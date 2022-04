Igazi meccshangulat kerekedett a Zsíros Tibor férfi kosárlabda Magyar Kupa szombat esti döntőjére a Főnix Arénában, hiszen Szolnokról több százan kísérték el kedvenceiket, de Szegedről is érkeztek fanatikusok, hogy belehajszolják kedvenceiket a kupagyőzelembe.

Triplákkal indult a találkozó, a szolnokiaknál Subotic és Badzim, a másik oldalon Persons süllyesztett el egy-egy hármast a gyűrűbe. Határozottabban kezdtek a papíron vendégek, nem telt el két perc, és már 10–3-at mutatott az eredményjelző az Olaj híveinek legnagyobb gyönyörűségére. Sorra jöttek le a gyűrűről a szegedi próbálkozások amivel nagyrészt éltek a sok egyéni betörést forszírozó piros mezesek. Aztán szép lassan magukhoz tértek a szegediek, de ez arra volt elég, hogy tíz pont körül tartsák a különbséget. Agresszívan védekezett a Szolnok, többször is becsapdázták az ellenfelet, akiknek szerencséjük sem volt, mert előfordult, hogy a gyűrű tövéről szédült ki a labda. Végül 26–16-os Olaj vezetéssel zárult a remek hangulatú első negyed.

Forrás: Kovács Péter / MW-archív

Nagy iramban folytatódott a találkozó, az akarásba nem volt hiba egyik félnél sem. Taiwo kiosztott sapkájánál, majd az azt követő hárompontos után már Simándi Árpád, a Szedeák edzője időt is kért. Aztán gyorsan még egyet, mert folytatódott fiainak lejtmenete, 37–26-nál szólt is a Húsz, húsz! rigmus a szolnoki drukkerektől. Young dudaszó pillanatában behullott trojkájával alakult ki az 52–35-ös félidei eredmény.

A nagyszünetet követően sem változott a meccs képe, a szolnoki dobások be-, a szegediek kifelé pattantak a gyűrűről. Gyorsan húsz fölé kúszott a különbség, melyet bármennyire akart, nem tudott lejjebb faragni a Szedeák, így jött is menetrendszerű harmadik időkérés. De ez sem segített igazán a Csongrád-Csanád megyeieken, míg az Olaj helyenként örömkosárlabdát mutatott be, addig a fehér mezesek leginkább csak küszködtek.

A zárónegyedre már gyakorlatilag eldőltek a dolgok, tovább nyílt az olló, 89–58-nál harminc fölött volt a különbség. A szolnoki szurkolók önfeledten ünnepeltek, a lefújás után pedig már a játékosok is, hiszen 100–72-re nyert az Olaj, és teljesen megérdemelten lett kupagyőztes.

MSZ