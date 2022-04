Dzsudzsák Balázs exkluzív interjút adott a Sportrádiónak. A beszélgetésben – melyet a Nemzeti Sport szemlézett – a játékos többek között a magyar élvonalról, a DVSC-ről és a klubon belül betöltött szerepéről is hosszasan beszélt.

Arról, hogy mennyire változott a szerepe, amikor visszatért Debrecenbe, így nyilatkozott a DVSC játékosa: „Meg akartam mutatni, hogy Debrecenben is vannak lehetőségek, és itt is lehet fejlődni, és akár a PSV-be is eljuthat valaki, hogy külföldön is futhat be karriert. Tizenkét-tizenhárom év után úgy jöttem vissza, hogy segítsek, hogy megosszam a tapasztalataimat, motiváljam a többieket, hogy sikeréhesek legyenek, és feljussunk az NB II.-ből. Az élvonalban talán még fontosabb szerep hárul rám, mint a másodosztályban. Nagyjából a negyediktől a tizenkettedik helyig mindenki a kiesés ellen játszik. Az egyik héten a negyedik helyért játszol, de ha nem nyersz, akkor a következőben már szorul a hurok.”

Dzsudzsák Balázs az NB I.-ről elmondta, szokatlan, hogy minden héten ennyire feszes mérkőzések vannak. – Mindig ott van a csapat életében a stressz, a feszülés, hogy nézzük az ellenfeleket vagy ne, hogyan alakultak az eredmények, hova lehet ugrani, ha nyerünk, vagy hogy kik jönnek a nyakadra, ha nem nyersz. Ez is egyfajta sajátossága ennek a bajnokságnak.

Nincsenek mindig közönségcsalogató mérkőzések, mert mindenki azért küzd, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa, hogy kiharcolja a bennmaradást

– vélekedett a Loki csapatkapitánya.

Mint mondta, amióta Debrecenbe igazolt, az egyik feladata, hogy megfejtsék, miért ilyen rapszodikus a csapat teljesítménye, majd hozzátette: fontos, hogy a csapat stabil legyen, tudjon két meccset nyerni egymás után, vagy legalább ne kapjon ki kétszer egymás után. – Nyilván fejben dől el minden. Látom, hogy ha nyerünk, és menekülünk előre a kiesési zónától, akkor az edzéseken többen már nem száz százalékkal koncentrálnak. Kicsit lezserebbek, és ennek az a vége, hogy jön a meccs, elengedünk egy félidőt, majd megy a szitkozódás, hogy miért csináltuk így. A Debrecennek erős a kerete, de valamiért eddig nem tudtuk stabilizálni, és emiatt vagyunk középcsapat. Vannak tehetségeink, de kell, hogy a csapat higgyen magában.

Picit a tökösség hiányzik a csapatból, és kell, hogy merjük vállalni önmagunkat. Ha ebből ki tudunk lépni, akkor igenis többre lehetnénk hivatottak. Ez egy folyamat, és amíg én a csapatnál leszek, azért küzdök, hogy ez megváltozzon

– nyilatkozta Dzsudzsák Balázs, aki többek között arról is beszélt, mennyire tervez hosszú távra Debrecenben.

– Eleve azért jöttem haza, mert a Debrecenben akarom befejezni. De ahogy már korábban mondtam, soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy telefon, egy jó ajánlattal. Amíg a játéktudásomra, karakteremre szükség van, addig soha nem mondom azt, hogy már nem megyek. Nyilván annak az ajánlatnak olyannak kell lennie, hogy el tudjam hagyni a Debrecent, amit ma már nagyon nehezen tennék meg. Már csak azért is, mert 36 leszek decemberben. Tényleg annyira jó itthon. Megtaláltam a számításomat, az összhangot csapattal. Szeretnék még valami maradandót alkotni, mert megérdemli a város, a szurkolók és a csapat is – mondta.

