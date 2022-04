Azzal, hogy a Puskás Akadémia szombaton döntetlent játszott a Fehérvár otthonában, és a Ferencváros vasárnap megverte az Újpestet a derbin, a Fradi bebiztosította sorozatban negyedik, összesen pedig 33. bajnoki címét az NB I.-ben. A tabella másik végén is kirajzolódni látszik, hogy mely csapatok búcsúznak majd az első osztálytól, azonban matematikailag még öt olyan együttes van, amelyiket fenyegeti a kiesés.

Ezek közül egyértelműen az MTK és a Gyirmót van a legnehezebb helyzetben, hiszen négy fordulóval a bajnokság vége előtt előbbi 7, utóbbi 6 pont hátrányban van a legutolsó, még bennmaradó pozícióban lévő Budapest Honvédhoz képest. Egyik gárdának sem könnyű a sorsolása, hiszen mind a kettő pályára lép még a friss bajnok FTC ellen, az MTK meg kell, hogy küzdjön a Puskás Akadémiával is, a Gyirmót pedig a kiváló tavaszt produkáló Újpesttel.

A meglehetősen kilátástalan helyzetükön talán az segíthetne, ha a következő 4 meccsen legalább 10, de inkább 12 pontot szereznének, ehhez persze szükség lenne az előttük állók – többek között a Loki – gyengélkedésére is. Figyelembe véve, hogy a fővárosi kék-fehérek nyolc, a kisalföldiek pedig kilenc forduló óta képtelenek nyerni, aligha várható ekkora fordulat a teljesítményüket tekintve. Azonban a 12 csapatos NB I. – főleg az idei szezon – már sokszor bizonyította, hogy mennyire kiszámíthatatlan. Elég csak az Újpestre gondolnunk: a lilák a 20. játéknapot követően 18 ponttal álltak az utolsó helyen, azóta viszont kilenc meccsből hetet megnyertek és be is biztosították tagságukat az élvonalban. De a már emlegetett gyirmótiak is háromból három sikerrel kezdték a tavaszt, tehát már megmutatták, hogy képesek bravúros eredményeket produkálni.

Ne legyen tét a végén

A Debreceni VSC is azon csapatok közé tartozik, amelyek még nem nyugodhattak meg teljesen, azonban a Lokinak kizárólag a saját kezében van a sorsa. A finisben nem lesz könnyű dolga Dzsudzsák Balázséknak, hiszen hazai pályán még a Fehérvárt és a Puskás Akadémiát fogadják – bár már mind a két gárda ellen bizonyították, hogy minden esélyük megvan akár a győzelemre is. Egy siker esetén a többi meccsen születő eredményektől függően már most hétvégén meglehet a biztos bennmaradás. Ehhez a Gyirmótnak Újpesten, az MTK-nak pedig Zalaegerszegen kellene kikapnia – ez nem egy lehetetlen forgatókönyv. Akkor sincs különösebb ok az aggodalomra, ha az előttünk álló játéknapon még nem válik biztossá a DVSC NB I.-es tagsága. A legfontosabb az lenne, hogy a zárófordulóban, – amikor a Loki az MTK-hoz látogat – debreceni szempontból már ne legyen tétje az összecsapásnak.

Bakos Attila