Újabb szintet lépünk: Grand Prix-kvalifikáció Debrecenben! – ezzel a címmel kezdte közleményét a SpeedWolf Debrecen a klub hivatalos Facebook-oldalán. A bejelentésből kiderült, csütörtökön véglegessé vált, hogy a Perényi Pál Salakmotor Stadion adhat otthont a Speedway Grand Prix-kvalifikáció egyik fordulójának az idei versenyszezonban. Az orosz-ukrán háborús helyzet miatt a Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) pályaverseny bizottsága nem tehetett mást, mint elvette a rendezés jogát a korábban kijelölt helyszíntől, az ukrajnai Rivne városától, s azt a határozatot hozta, hogy a cívisvárosnak ítéli oda a szervezés lehetőségét. Az FIM ezzel a döntésével elismerte a Hajdúságban folyó, nemzetközileg is kimagaslónak számító munkát, ami hatalmas sportdiplomáciai siker a SpeedWolf Debrecen számára.

A közlemény szerint a Grand Prix-kvalifikáció annyira nívós rendezvény, hogy ez lesz a 2019-től datálódó SpeedWolf-éra legrangosabb salakmotorversenye a Gázvezeték utcai létesítményben. Látatlanban kijelenthető, hogy a június 6-án, pünkösdhétfőn megrendezendő rendkívül színvonalas viadalon olyan nemzetközi klasszisok szórják majd a salakot, akiknek egyetlen céljuk van: bejutni a világ legjobb vaspapucsosai közé. A földkerekség legnagyobb salakos nemzeteit is felvonultató 16 fős mezőnyből mindössze négy pilóta örülhet a viadal végén, hiszen csak ők kvalifikálhatják magukat a következő fordulóba. A Hajdú Online a Farkasok első emberét, Baráth Norbertet kérdezte.

Lépésről lépésre

– Amikor a sajnálatos okok miatt véglegessé vált, hogy Ukrajnában nem lehet salakmotoversenyeket rendezni, s a Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) illetékesei törölték a rivnei Grand Prix-kvalifikációs fordulót, gyorsan a tettek mezejére léptünk. Tájékoztattuk a Magyar Motorsport Szövetség salakszakág-vezetőjét, Füzesséry Eriket, hogy átvállalnánk a helyszín nélkül maradt selejtező rendezési jogát, s ezt jelezze a nemzetközi vezetés felé. Referenciaként megemlítettük, hogy a pályánk érvényes FIM licenccel és a legmagasabb besorolású légpalánkrendszerrel rendelkezik, emellett tavaly sikerrel megrendeztük a páros Európa-bajnokság elődöntőjét, házigazdái voltunk a nagy elismerést kiváltó FIM Flat Track Világbajnokság döntőjének, illetve 2022-ben házigazdái leszünk az egyéni Európa-bajnokság egyik kvalifikációs viadalának. Ezekkel a tényekkel küldtük el a jelentkezésünket.

Nagyon jóleső érzés kerített hatalmába, amikor megkaptunk a hivatalos információt arról, hogy a nemzetközi szövetség illetékesei mellettünk döntöttek, s mi rendezhetjük ezt a rangos megmérettetést

– mondta a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője. – Szisztematikus munkával, lépésről lépésre haladva tudtunk eljutni arra a szinte, hogy június 6-án, pünkösdhétfőn Grand Prix-kvalifikációs versenynek adhatunk otthont. Először fel kellett újítanunk a salakovált és a stadiont, amiben elengedhetetlen segítséget jelentett a debreceni városvezetés hathatós anyagi támogatása. Ezt követően 2020-ban az európai szövetségtől kaptunk pályalicencet, majd tavaly az FIM-es, világbajnoki engedélyt is sikerült elérnünk. Most pedig ott tartunk, hogy amióta megkaptuk (2019-ben) a stadion üzemeltetését, június 6-án a legrangosabb viadalt szervezhetjük meg. A Grand Prix-kvalifikációs erőpróbák komolyabb nívót képviselnek, mint az Európa-bajnoki viadalok, pláne most, amikor új promótere van a GP-nek, s ezáltal még jobban felértékelődnek, sokkal jobban fókuszban lesznek a selejtezők.

Lengyel, dán, svéd, ausztrál…

De vajon milyen mezőnyre számíthatnak a debreceni szurkolók? – Az FIM már korábban elkészítette a résztvevő nemzetek versenyzőinek besorolását, s úgy gondolom, ez a lista csak minimálisan változik majd. Értelemszerűen az orosz motorosok nem indulhatnak a kizárásuk miatt, az ő pótlásuk még kérdéses.

Az viszont szinte biztosra vehető, hogy dán, lengyel, ausztrál, svéd, német, lett és francia salakszóró érkezik Debrecenbe, azaz világklasszisokból nem lesz hiány!

Természetesen a rendező jogán hazai indulónak is szurkolhatnak majd a hajdúsági nézők. Nagyon bízom benne, hogy a továbbjutó négy versenyzőből legalább egyet viszontláthatunk majd a 2023-as Grand Prix sorozatban. Zárásként szeretném elmondani, hogy az FIM, a MAMS és a SpeedWolf Debrecen együttérzését, illetve szolidaritását fejezi ki mindazokkal, akik az orosz-ukrán háború miatt szenvednek, s reménykedünk a kritikus helyzet gyors és békés megoldásában – fogalmazott Baráth Norbert.

Boros Norbert