A múlt heti Oroszlány elleni bajnoki mérkőzésen komolynak tűnő sérülést szenvedett Tóth Ádám, melynek következtében a második félidőben már nem is tudott pályára lépni. A helyszíni diagnózist a hétvégi orvosi vizsgálatok is megerősítették, a DEAC-Tungsram centerére műtéti beavatkozás vár, olvasható a deac.hu-n.

- Az elmúlt hónapokban már többször éreztem fájdalmat a térdemben, mely a pihentetések ellenére a Magyar Kupa előtt tovább fokozódott. Az OSE elleni meccsen egy felugrásnál éreztem egy nagyobb reccsenést, mely után már nem is tudtam ráállni a lábamra, a vizsgálatok után pedig kiderült, hogy megsérült a meniszkuszom.

Az orvosi stáb úgy döntött, hogy nem kiveszik, hanem visszavarrják a megsérült részt, és egy őssejtkezeléssel támogatják a felépülésemet, amivel remélhetőleg jó pár évvel ki lehet majd tolni a karrierem

- foglalta össze a klubhonlapnak sérülését a játékos.

Tóth Ádám szerdán fekszik kés alá Budapesten, de az már biztos, hogy a 2021-22-es szezonban már nem léphet pályára.

- A műtétet követően két hétig nem állhatok rá a sérült testrészre, ezt követően kezdhetem meg majd a rehabilitációt. Pontosan még nem lehet tudni, mennyi időt vesz igénybe a felépülésem, ez a beavatkozás sikerességétől is függ, de az aktuális szezonban már nem fogok tudni pályára lépni - mondta a rehabilitációjáról a center, majd kitért a csapat szereplésére is. - Én bízom a fiúkban, hiszek benne, hogy nélkülem is el tudják majd érni azokat a célokat, amiket magunk elé kitűztünk. Minden rosszban van valami jó, a kiesésemmel több lehetőséghez juthatnak majd a magasposztos fiatalok, Kovács Ákosnak és Gáspár Mátyásnak pedig kívánom, hogy bizonyítsák be, hogy nem csak a fiatal szabály miatt vannak a csapatnál, hanem helyük van az A-csoportban.