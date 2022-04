A lefújás után joggal volt csalódott Polyák László, a cívisvárosiak csapatkapitánya. – Nyilván a Főnix játéktere nem egészen hazai pálya, nem sikerült megszokni, de az ellenfélnek sem, így erre sem foghatjuk a vereséget. A harmadik negyedben volt egy három-négy perces blackout, leblokkoltunk, az volt a döntő időszak. Ekkor könnyű hibákat vétettünk védekezésben, valamint az ellenfél két-három alkalommal olyan extra dobásokat mutatott be, amivel gyorsan megléptek tíz ponton felülre. Mivel addig egy-két ponton billegett a mérkőzés, nehéz ilyenkor visszajönni a ritmusba. Próbáltunk védekezéseket váltani, egész pályán támadni, nyomni őket, de sajnos egy ilyen összecsapáson nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen nagy előnyt adjunk az ellenfélnek.

Csalódottak vagyunk, nem ez volt a terv, de a Magyar Kupában minden egy meccsről szól

– sajnálkozott a Hajdú-bihari Naplónak a csapatkapitány.



Berényi Sándor vezetőedző végig együtt élt a játékkal, folyamatosan kereste a megfelelő szerkezetet és taktikát, de szünet utáni kihagyásra neki sem volt ellenszere. A tréner dolgát nehezítette, hogy a sérülésből visszatérők közül Djordje Dzseletovics, Djordje Drenovac és Tóth Ádám egy edzéssel a hátuk mögött vállalták a pályára lépést, míg Xavier Thamesnek annyi sem adatott meg a feldobás előtt.



– Nyilván ez megnehezítette a felkészülésünket, de elsősorban nem ezen múlt a kiesésünk – szögezte le lapunknak a szakember. – Koncentráltan, jól kezdtünk, szépen megtaláltuk az előnyöket. Utána sajnos elkezdtünk kapkodni, az Alba játéka is felkeményedett, és nem tudtuk az adódó lehetőségeket, minőségi különbségeket kihasználni megfelelően. Ezek ellenére a kettőnél több ponttal is vezethettünk volna a szünetben. Fordulás után tetőztek a bajok, a fehérváriak még inkább felpörögtek, sokszor a labdakihozatal is komoly gondot okozott. Nem voltunk elég kemények, és öt perc alatt olyan különbséget épített ki az ellenfél, amit aztán már nem tudtunk ledolgozni. Folyamatosan kerestem a megfelelő összeállítást, mert támadásban és védekezésben is voltak problémáink. Játszottunk magas szerkezettel annak érdekében, hátha előnyt tudunk ebből kovácsolni az alsó posztokon: több lepattanót kiharcolni, jobban dominálni. Próbálkoztunk két irányítóval is, de az sem segített, nem volt olyan ötös, ami működött. Amikor bejött a végén Kerpel-Fronius Gáspár, az jó energiát adott, de addigra már annyira elvesztettük az önbizalmunkat, hogy az utolsó három-négy percben, amikor lett volna esélyünk visszajönni, akkor a tiszta dobásokat sem vállaltuk el, ami érthetetlen számomra. Az Alba semmi meglepetést nem okozott, tudtuk, mit fognak játszani, és azt is csinálták. Tudtuk, hogy kikre kell figyelni, tudtuk, hogy milyen játékszituációban eredményesek a kulcsjátékosaik.

Sajnálom nagyon, mert úgy készültünk, mindenképpen megverjük az Albát, nem volt A vagy B verzió.

Mivel kiestünk, péntekre pihenőt kaptak a játékosok, aztán elkezdünk készülni a középszakaszra.

