Az ifjú versenyzővel tartott edzője, Dávid László is, akit még Dubajban, a kedd esti hazaindulás előtt ért utol a Hajdú-bihari Napló. A szakember elmondta, hogy a versenyekre azzal a céllal utaztak, hogy Sugi a lehető legjobban vívjon. Titokban mind a ketten éremben, érmekben reménykedtek.

Egyéniben nagyon hamar már a legjobb 32-es mezőnyben összetalálkozott Battai Sugár Szűcs Lucával, válogatottbeli csapattársával. – Sugi és Luca évek óta jóban vannak, a versenyeken általában szobatársak szoktak lenni. Számtalanszor vívtak már egymás ellen, de egy torna ilyen korai szakaszában talán még sohasem találkoztak. Ezúttal Sugi nyert, de a következő meccsén még éreztem rajta, hogy benne maradt a Süti – így becézik Szűcs Lucát – elleni asszóban – mondta.

Elbizonytalanodott

A lelkileg is nehéz összecsapást követően a debreceni vívó újra fel tudott pörögni, és egészen az elődöntőig menetelt, ott egy amerikai lány, Honor Johnson állította meg. – Sugi jól nyitott az elődöntőben, már 7–2-re vezetett, amikor a zsűri megkérte, hogy igazítsa meg a haját. Ezután kétszer is jól védekezte ellenfele a támadását, amitől elbizonytalanodott, és már nem tudott váltani, pedig tudta, hogy mi lehetne célravezető. A kardvívásban gyorsan történnek a dolgok, és néha ilyen apróságok is dönthetnek. Ezúttal ez a teljesítmény egy bronzéremre volt elegendő – fogalmazott a debreceni szakember.



Ahogy már említettük, az egyéni megmérettetést követően a női kardcsapat is pástra lépett. A lányok között Battai Sugár számított a legtapasztaltabb vívónak, ennek megfelelően nagyon fontos pontokat hozott és kiválóan vívott. – A csapatot négy ember alkotja, és mindenkinek lényeges szerepe van. Sugi a legrutinosabb a juniorválogatottban, véleményem szerint ennek megfelelő teljesítményt nyújtott – mondta Dávid László, majd kitért a franciák ellen elveszített döntőre is. – Nagyon ügyesek voltak a lányok a döntőben, a franciák a 7. asszóban tudtak először vezetéshez jutni, a 8-ban pedig nagy előnyt szereztek. Hiába vívott jól Sugi, több peches találatot is kapott. Belemehetnénk, hogy mi lett volna, ha egy kicsit nagyobb szerencsénk van, de a küzdősportban ilyenről nem érdemes beszélni – hangsúlyozta a tréner.

Dávid László összességében elégedett a Dubajban eltöltött napokkal. – Nyilván még boldogabbak lennénk, ha az egyik érem fényesebben csillogna, de így is van mire büszkének lenni. Megint tovább írtuk a debreceni vívás történelmét. Az Európa-bajnokságon és a világbajnokágon egyaránt 2-2 érmet nyert Sugi, ráadásként pedig megnyerte a juniorösszetett világkupát, tehát első lett a FIE juniorranglistáján. Ez azt is megmutatja, hogy milyen kiegyensúlyozott teljesítményre képes – mondta a szakember.

Volt egy kis idő körbenézni

A tréner beszámolt róla, hogy rendkívül jó körülmények fogadták őket Dubajban, a verseny helyszínéül szolgáló, a sivatag közepén felépített Hamdan Sportkomplexum pedig lenyűgöző volt. – Számomra különösen nagy élmény volt két elmaradt világbajnokság után újra a pást közelében lenni. Minden pillanatát élveztem a három versenynapnak, és talán először volt egy kis időm körbe is nézni. A sportolók és az edzők gyakran csak a versenyhelyszínt és a szállást látják, szerencsére most nem így történt – osztotta meg élményeit.

Bakos Attila