Bár döcögősen indult, az idővel belelendülő DVSC Schaeffler összességében magabiztosan győzött 33–22-re az érdiek otthonában a női kézilabda NB I. 20. fordulójában. A 4–0-s rajttal nyitó Loki az első játékrész nagy részében tartotta a gyorsan kiépített előnyét, sőt, szünetre meg is fejelte eggyel.



A térfélcserét követően tovább nyílt az olló, Kovács Anna tíz góllal szomorította az érdieket, akik igyekeztek becsülettel tartani magukat, ám nem volt ellenszerük a végére már felszabadultan kézilabdázó piros-fehérek ellen. Szilágyi Zoltán tanítványai a győzelmükkel egy újabb lépést tettek a bronzérem felé, a szakvezető ennek megfelelően elégedetten értékelt a lefújás utáni sajtótájékoztatón: – Az Érd egy percig nem adta fel, amikor már eldőlt a két pont sorsa, akkor is volt tartásuk, így szinte végig egy éles és kemény találkozót játszottunk – ismerte el a szakember.

Jól kezdtek



– Örülök a megszerzett két pontnak, és annak is, hogy a végére sikerült kialakítanunk egy jelentős különbséget. Az elején rendben volt a védekezésünk, azt is terveztük, hogy már a kezdéstől határozottan és stabilan álljuk útját a hazaiak próbálkozásainak. A támadásokkal lehettem kevésbé elégedett, a félidő második felében nem éreztük az érdiek beállójátékát. Ez a szünet után megváltozott, és a támadásaink is jobbak lettek valamivel. Elégedett vagyok az eredménnyel – summázott.



Ann-Cathrin Giegerich sérülése miatt egy ideje nagy teher hárul Csapó Kyrára, ám a kapus jól megállja a helyét, ezúttal hét védéssel segítette csapatát. – Az érdiek ismét megnehezítették a dolgunkat. Jól kezdtük a mérkőzést, az elején összeállt a védekezésünk, ám később sajnos csak szakaszosan működött, de a lényeg, hogy megszereztük a két bajnoki pontot – értékelt röviden.



A Debrecen legközelebb április 8-án, pénteken 18 órától az MTK-t fogadja a Hódosban. Mivel a kék-fehérek ősszel legyőzték a Lokit, így lesz miért visszavágni a fővárosiaknak.

MSZ