A DVSC az OTP Bank Liga 27. fordulójában 3–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros otthonában szombaton. A találkozót a címvédő remekül kezdte. A nyolcadik percben a tizenhatos előteréből kapott egy passzt a bal szélen Civic, aki pontosan adta be a játékszert a középen üresen érkező Tokmac fejére, ő pedig a bal alsóba fejelt. Ezt követően a Loki előtt is adódtak lehetőségek, de folyamatosan jöttek az FTC-helyzetek is. A 38. percben egy labdaszerzés után Tokmac ugratta ki Marquinhost, a brazil támadó pedig 14 méterről kilőtte laposan a jobb alsót. Így a szünetre 2–0-s előnnyel mehettek a fővárosiak.