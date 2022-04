Előbbi megnyerte az 51 kilósok versenyét egy hazai versenyző ellen, utóbbi az 54 kilós elődöntőben – bár jobbnak érezte magát ellenfelénél – végül kikapott, így a harmadik helyet szerezte meg.

– Az első menetben nagyon jól ment a bunyó, a másodikban kicsit lelassultam, de azért vissza tudtam jönni a ritmusba. A harmadik menetet aztán végigharcoltam, s nyerni tudtam, aminek nagyon örülök – nyilatkozta Bernáth Attila.

Bernáth László az elején jól tartotta a távot, a sok előkészítő balos után szinte minden jobbosa talált, el is vitte az első menetet. – A másodikban tempót váltott az ukrán, de a felétől én is feljebb tudtam kapcsolni. Voltak tiszta találataim, szerintem tisztábbakat ütöttem, a pontozók azonban neki ítélték neki a menetet. A harmadikban aztán mindent megvalósítottam amit szerettem volna, jól kontrázgattam, a táv is rendben volt. Csattantak a fején a jobbkezesek, meg is intették az ukránt. Ám végül őt hozták ki nyertesnek, pedig biztos voltam a sikeremben, és az edzők is ezt gondolták – mondta el Bernáth László.

HBN