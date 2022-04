Első idei mérkőzésén a Debreceni Egyetem amerikaifutball-csapata azonnal egy rangadóval indított idegenben, mégpedig a Budapest Titans ellen. A kiélezett összecsapást az is elővetítette, hogy mire a csapat Dunakeszire érkezett fagyos, már-már télies időjárás kerekedett, enyhe havas esővel, olvasható a deac.hu-n.

A zord idő először inkább a hazaiakat zavarta meg. A titánok kezdtek visszahordással, ám egy szerelés után azonnal elvesztették a labdát, amire a marosvásárhelyi Fekete Csongor vetődött rá a vörös zónában. Ezt nagyon gyorsan ki is használta a DEAC, az újonnan igazolt Damien Thompson futott be a labdával a pontszerző területre. Szabó Lajos extrája sikeres volt (0-7). A titánok válasza viszont nem váratott sokat magára, Loureiro Nemieceo által fémjelzett futójáték már a meccs elején is sok kellemetlenséget okozott a debreceni védelemnek, de végül Takács Zoltán elkapásával, és Burkus Péter kétpontosával fordítottak a fővárosiak (8-7). A negyed vége felé közeledve Gazda Gábor labdaszerzését kihasználva újabb touchdownt ért el a Titans, ezúttal Nemieceo révén. Ám a kétpontos sikertelen volt, Abdulrahman Anka szedte össze a fumble-t (14-7).

A második negyedben főleg a védelmek domináltak, de ebben a játékrészeben feljegyezhette a következő labdaszerzéseit is a Gladiators. Szabó Lajos fontos pillanatban jegyzett interceptiont, hiszen a DEAC red zone-jában húzta le a levegőből Fábián Krisztián átadási kísérletét. Ugyan ebből nem lett pontszerzés, de miután Tóth Attila is összeszedett egy újabb fumble-t, az már nem maradt büntetlenül. Széles Olivér körülbelül 60 yardos elkapott TD-jével már csak egy pont volt a különbség (14-13). Közel állt ahhoz a cívisvárosi együttes, hogy még a szünet előtt fordítson, azonban az első félidőben remeklő Széles az end zone-ban kiejtett egy passzt a kezéből.

Az eső nem csillapodott, de ez egyelőre nem zavarta a csapatokat. A Gladiators kezdett visszahordással a harmadik negyedben, és nem sokkal utána jött is a fordítás. Damien Thompson ismételten befutott az end zone-ba, majd utána Roják Richárdnak is sikerült egy kétpontost összehoznia (14-21). A válasz ezúttal sem maradt el, ismét Nemieceo mattolta a vendég védelmet, de egyenlíteni nem sikerült (20-21).

Hiába támadt a DEAC, nem tudott újabb pontokat feltenni az eredményjelzőre az utolsó negyed elején. Nem úgy a Titans, amely Nemieceo harmadik TD-jével visszaszerezte a vezetést (26-21). Fordulópont következett ezután, hiszen a hazaiak onside kickkel próbálkoztak, ami után a játékszert visszaszerezték. Ezt pedig újfent Nemieceo használta ki. Burkus kétpontos elkapása sikeres volt (34-21). Idő ekkor még bőven volt, de egyre nehezebb helyzetbe kerültek a gladiátorok, miután Damien Thompson ápolásra szorult, így a találkozón már nem léphetett pályára a cívisvárosiak egyik erőssége. Ennek ellenére Roják Richárd gyakorlatilag a hátán vitte előre a csapatot, és megszerezte első touchdownját az idényben. Ezt követte Cseh Donát kétpontosa (34-29). A remény továbbra is élt a fordításra, de a sikertelen onside kick után a fővárosiak kihasználták az újabb védelmi megingásokat, és Nemieceo révén eldöntötték a találkozót. A Titans 40-29-re ezzel megnyerte a DEAC elleni rangadót, és visszavágott a tavalyi utolsó pillanatokban elszenvedett vereségért.

„Felkészülten érkeztünk a mérkőzésre, de ugye egy teljesen új rendszerrel ismerkedett meg a csapat” – értékelte a találkozót Molnár Gábor, a DEAC Gladiators edzője. „Helyenként azért látszott, hogy még nem teljesen szoktuk meg. Összességében nem gondolom, hogy egy rossz mérkőzésen vagyunk túl támadó részről, de azért voltak hibáink. A védelem időnként jól állta a sarat, viszont a Titans több playt újra és újra felhasznált, amiket nem tudjuk, hogy miért, de nem tudtunk levédekezni” – tette hozzá.

A DEAC Gladiators legközelebb április 17-én a Budapest Cowbells 2-t látja vendégül, Debrecenben.