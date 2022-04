Bocskai SE–Egyeki SBSE 1–4 (0–3)

100 néző. Vezette: Gálfi F. (Tóth G., Sápi V.)

Bocskai SE: Bányai Cs.–Vincze V., Kolompár J., Nagy N. (Forgács I.), Kolompár K., Kovács Gy. (Balogh S.), Kolompár R. (Nánási D.), Kolompár K. (Szőke I.), Nemes E., Károlyi A., Szabó K. Edző: Varga Zsolt

Egyeki SBSE: Pap Z.–Zsólyom D., Kun R., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Újvári K., Tóth Sz., Mester T. (Csala R.), Torma S., Farkas Z. (Nagy T.). Edző: Farkas Zsolt

Gól: Nánási D., illetve Farkas Z. (3), Kun R.

Varga Zsolt: Részünkről nagy tétje volt a mérkőzésnek, de ezt a terhet nem tudtuk kezelni. Gratulálok a vendégcsapatnak.

Farkas Zsolt: Nem nyilatkozott.

BUSE–Derecskei LSE 0–0 (0–0)

Vezette: Juhász D. (Gáti Cs., Kriston T.)

BUSE: Alimán Gy.–Kardos I. (Pál K.), Nagy B., Békési D., Csordás J., Polonio-Guerreiro J., Trencsényi J., Ertsey Zs., Ékes G., Nagy K., Nagy I. (Szabó G.). Edző: Szitkó Róbert

Derecskei LSE: Fülöp G.–Szilágyi M., Alimán J., Komjáti D., Papp Á., Bozsányi T., Csizmadia Cs., Pintér D., Tonhaizer F., Vadász I., Sinka M. (Pilcsuk L.). Edző: Szép Sándor

Jók: Fülöp G. Mezőny legjobbja, Komjáti D., Alimán j., Papp Á. Ifi:

Szitkó Róbert: Nem nyilatkozott.

Szép Sándor: A hazai csapat többször megnyerhette volna a mérkőzést. De a 90. percben meccslabdánk volt.

Püspökladányi LE–Hajdúböszörményi TE 4–3 (3–2)

52 néző. Vezette: Bendik T. (Hajdu P., Bak P.)

Püspökladányi LE: Nagy J.–Bodó T., Bernáth G., Simon N., Török T. (Horváth I.), Dajka L., Jámbor M., Veres S. (Fegyverneki Zs.), Berde M., Daróczi D., Pap L. (Nagy V.). Edző: Szabó Máté

Hajdúböszörményi TE: Tóth Cs.–Ignáth T., Dénes S. (Máthé G.), Papp N., Forgó P., Somogyi M., Szilágyi M., Hutka D. (Hajdu Á.), Pásztor D. (Fekete I.), Bányász A., Kocsis L. (Reszler Zs.). Edző: Kaszás János

Gól: Dajka L., Pap L., Jámbor M., Horváth I., illetve Bányász A. (2), Szilágyi M.

Szabó Máté: A győzelem mellett a másik legnagyobb pozitívum, hogy legalább hétszer kerültünk százszázalékos ajtó-ablak ziccerbe! Ha kétszámjegyű a mai rúgott gólok száma, senki nem szól egy szót sem! Hat pontos mérkőzés volt, mindkét csapat nyerni akart, örülök, hogy jól jöttünk ki belőle!

Kaszás János: Nem nyilatkozott.

Sárrétudvari KSE–DSC-SI 1–6 (1–2)

Vezette: Hajdu D. (Baranya T., Los R.)

Sárrétudvari KSE: Kiss B.–Kiss Cs., Tóth N., Kiss N., Vincze Cs. (Rostás D.), Füleki B., Vass Á., Gál M. (Szabó T.), Nagy L., Nemes B. (Balogh Sz.), Kiss D. Edző: Földesi Ambrus

DSC-SI: Ésik L. (Sallai J.)–Tapoti J., Kovács P., Somogyi I., Demeter Á. (Juhász F.), Takács A., Buglyó A., Szikszai A. (Juhász N.), Félegyházi Z., Kiss T., Sütő N. Edző: Selyem Nándor

Gól: Kiss D., illetve Kiss T., Somogyi I. (2), Buglyó A., Félegyházi Z. (2)

Földesi Ambrus: Van ilyen!

Selyem Nándor: A mai mérkőzésen az idei legjobb játékunkat nyújtottuk. Nagyszerű csapatmunkával, nagyszerű védekezés és nagyszerű támadásokkal léptünk fel. A győzelmünk ilyen arányban is megérdemelt volt. Köszönjük a vendéglátást a hazai csapatnak.

Hajdúnánás FK–DASE 2–3 (0–2)

Vezette: Orosz J. (Zámbó T., Nagy R.)

Hajdúnánás FK: Kanócz B.–Lovas M., Bencze D., Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Tóth B., Bohács B., Papp L., Kiss L. Edző: Daróczi Péter

DASE: Kerekréti G.–Kiss L., Éder B., Nagy L., Molnár B., Győri R., Csák Zs., Éder G., Ramakhutla S., Balogh B., Kang J. Edző: Kovács Miklós

Daróczi Péter: Sajnos a mai napon nem a játékosaim nyújtották a leggyengébb teljesítményt! Kritikán aluli volt a játékvezetés, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni! Gratulálok a DASE együttesének!

Kovács Miklós: Az első félidőben kifejezetten jól alkalmazkodtunk a körülményekhez és jól futballoztunk, ami gólokban is megmutatkozott, emellett védekezésben is végig stabilak voltunk. A második félidőben egy büntetőből bekapott gól után az ellenfél egy kicsit vérszemet kapott és ezért tudtak még egy gólt szerezni. Felívelt labdákkal igyekeztek veszélyt okozni, ezeket szerencsére jól hatástalanítottuk. Második fél időben, ha tudunk még egy gólt rúgni 3-1-nél, akár 3-2-nél, akkor lezárhattuk volna a mérkőzést, így viszont a végén azért izgalmas volt. Azt gondolom a győzelmünk az megérdemelt. Gratulálok a srácaimnak és sok sikert a Hajdúnánásnak is.

Hajdúsámson–Kabai Meteorit SE 4–2 (2–0)

180 néző. Vezette: László J. (Sápi Cs., Nedeczky Zs.)

Hajdúsámson: Nagy P.–Balla B., Nagy I., Halász Z., Molnár Á. (Jánosi B.), Bacskai A. (Dávid T.), Mertin L. (Tóth G.), Bordás Á. (Tóth B.), Szabó B., Kiss R., Faragó B. Edző: Halász Zoltán

Kabai Meteorit SE: Baranyi S.–Pallagi J. (Nagy K.), Plókai G., Kovács M., Ale M., Tóth P., Németh M., Tóth Z. (Bernáth B.), Bajnók I. Edző: Tóth Péter

Gól: Nagy I., Szabó B. (2), Bacskai A., illetve Pallagi J., Kovács M.

Halász Zoltán: Feszült rangadót sikerült megnyernünk, azt gondolom teljesen megérdemelten. Sérülések és eltiltások miatt kissé kezdünk elfogyni, de hétről-hétre remek hozzáállással, maximális alázattal lépünk pályára, le a kalappal a csapat előtt!

Tóth Péter: Nem nyilatkozott

DEAC II–Balmazújvárosi FC 1–4 (0–2)

Vezette: Takács I. (Darányi A., Jóni T.)

DEAC II: Kovács D.–Varga B., Áros Cs., Hermann D., Barabás Z., Papp G. B., Patócs R., Váradi L., Katona Z., Kertész K., Balogh Á. Edző: Katona László

Balmazújvárosi FC: Csorvási T.–Rőth G., Kiss G., Molnár Sz., Tóth G., Galla P., Kerekes B., Urbin P., Bokros T., Fodor T., Sándor H. Edző: Lajos Ferenc

Gól: Jók: Molnár Sz., Sándor H., Bokros T., Nagy Z., Rőth A.

Katona László: Nem nyilatkozott

Lajos Ferenc: Egy nagyon jó csapat otthonában értékes győzelmet arattunk. Nagyon jó időben szereztük a gólokat. Boldog születésnapot kívánunk legfiatalabb játékosunknak, Szüli Máté Ferencnek.